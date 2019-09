GENTILONI SARÀ IL COMMISSARIO UE AGLI AFFARI ECONOMICI - SALVO COLPI DI SCENA DELL’ULTIM’ORA, L’ITALIA AVRÀ IL PORTAFOGLIO CHE ADESSO È DELLA FRANCIA (MOSCOVICI) - PERFINO OETTINGER È CONTENTO: “UN EX PRIMO MINISTRO CHE ARRIVA DA UN GRANDE PAESE MEMBRO HA SEMPRE LA COMPETENZA PER UN PORTAFOGLIO IMPORTANTE. MA ASPETTIAMO E VEDIAMO”

Da www.repubblica.it

PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN

Paolo Gentiloni sarà il prossimo responsabile degli Affari economici e monetari della Commissione europea, salvo colpi di scena dell'ultim'ora. Lo si apprende a Bruxelles. La presidente eletta Ursula von der Leyen svelerà infatti le attribuzioni dei portafogli domani a mezzogiorno, fino ad allora potranno esserci delle modifiche.

PAOLO GENTILONI

Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, membro della Cdu tedesca e del Ppe, ritiene sia una buona idea affidare questo importante ufficio all'ex presidente del Consiglio Italiano. Oettinger ha spiegato il suo parere a margine della Dld Conference: "Un ex primo ministro che arriva da un grande Paese membro", come Paolo Gentiloni, "ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante. Ma aspettiamo e vediamo".

OETTINGER

L'Italia ha indicato come prima scelta gli Affari Economici, attualmente affidati al francese Pierre Moscovici e, in subordine, la Concorrenza, cui puntano anche i francesi con Sylvie Goulard o il Commercio, per il quale viene indicato dai rumours l'irlandese Phil Hogan, attuale commissario all'Agricoltura.

andrea marcucci e graziano delrio arrivano al quirinale 1 GUNTHER OETTINGER GUNTHER OETTINGER paolo gentiloni nicola zingaretti 1