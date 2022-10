GIORGIA, DIVIDE ET IMPERA – LA MELONI HA MESSO ALL’ANGOLO BERLUSCONI OFFRENDO A SALVINI SEI MINISTERI, MOLTO DI PIÙ DI QUANTO SI ASPETTASSE IL “CAPITONE”: INTERNI, INFRASTRUTTURE, AGRICOLTURA, AFFARI REGIONALI, SCUOLA E ECONOMIA CON GIORGETTI IN QUOTA TECNICO – CAZZULLO: “IN SINTESI: VITTORIA POLITICA DI GIORGIA MELONI; SCONFITTA PER BERLUSCONI, CHE HA PURE MANDATO A QUEL PAESE IN DIRETTA TV IL NUOVO PRESIDENTE DEL SENATO; PARTENZA IN SALITA PER IL CENTRODESTRA. CHE ORA UN ACCORDO PER IL GOVERNO LO DOVRÀ PUR TROVARE”

1 - VITTORIA POLITICA DI MELONI

Estratto dell’articolo di Aldo Cazzullo per www.corriere.it

[...] In sintesi: vittoria politica di Giorgia Meloni; sconfitta per Berlusconi, che ha pure mandato a quel paese in diretta tv il nuovo presidente del Senato; partenza in salita per il centrodestra. Che ora un accordo per il governo lo dovrà pur trovare. [...]

2 - GOVERNO MELONI, IL DIVIDE ET IMPERA DI GIORGIA: HA FREGATO BERLUSCONI OFFRENDO A SALVINI BEN SEI MINISTERI – ESCLUSIVA

Marco Antonellis per www.ilgiornaleditalia.it

Giorgia Meloni ha capito che l'anello debole tra i due suoi alleati di centrodestra era Matteo Salvini e su di lui ha fatto leva per mettere all'angolo Silvio Berlusconi. D'altra parte, come ci svela una gola profonda del vertice di Fratelli d'Italia, c'era un solo modo per vincere il match e chiudere il cerchio della squadra di governo: spezzare la "sacra alleanza" tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

E Giorgia Meloni ci è riuscita benissimo. Sapeva che solamente staccando Matteo Salvini dall'anziano leader del centrodestra, soltanto dividendoli sarebbe riuscita ad ottenere quello che voleva.

Ma cosa ha promesso Giorgia Meloni a Matteo Salvini per tradire Silvio Berlusconi? Ben 6 ministeri (oltre alla presidenza della Camera) e tutti pesanti, molto di più di quanto lo stesso Salvini si aspettasse, roba buona per non fargli perdere la segreteria di via Bellerio: Interni con Piantedosi, Infrastrutture con Salvini, Agricoltura, Affari Regionali e forse pure la Scuola. Con Giorgetti all'Economia seppur come "tecnico". Ecco perché oggi in Senato Silvio Berlusconi era fuori di sé.

La trattativa sul governo? "E' finita ma a noi non ci sta bene. Non ci piacciano i veti" ha detto Silvio Berlusconi parlando all'uscita del Senato dopo la votazione di palazzo Madama sulla presidenza. Ronzulli sara' ministro? "Non ci piacciano i veti", ha risposto l'ex premier. Parole come pietre.

