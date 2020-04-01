GIUSEPPE CONTE MEJO DI PATRICK SWAYZE! TUTTO IL MONDO SI FERMA MA I MEME NON VANNO IN QUARANTENA: NELL’ULTIMA CREAZIONE DEI GENI DI ‘AMARCORD PRODUZIONI’ IL PREMIER SI TRASFORMA IN BALLERINO (E SALVINI E LA MELONI STANNO A GUARDARE) – BONUS: DELUCATOR, LA MACCHINA RIBELLE – VIDEO

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Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing

 

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INPS FATTA A MAGLIE - SAPETE CHI È IL GARANTE DELLA PRIVACY DELL'INPS? NESSUNO! IL RESPONSABILE SCADEVA IL 31 MARZO, ALLA VIGILIA DELLA PIÙ GRANDE FALLA NELLA RISERVATEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON GLI UTENTI CHE LEGGEVANO I DATI RISERVATI DI DECINE DI ALTRE PERSONE. E L'ENTE NON HA PENSATO DI INSEDIARE IL NUOVO IN TEMPO (UN BEL TRUCCO) - IL CAPO DELL'INFORMATICA? UN DIRIGENTE CON ESPERIENZA DI GESTIONE DEL PERSONALE, NON DI COMPUTER, SCUOLA BOERI. E LA BUFALA DEGLI HACKER…