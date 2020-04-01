Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing
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GIUSEPPE CONTE MEJO DI PATRICK SWAYZE! TUTTO IL MONDO SI FERMA MA I MEME NON VANNO IN QUARANTENA: NELL’ULTIMA CREAZIONE DEI GENI DI ‘AMARCORD PRODUZIONI’ IL PREMIER SI TRASFORMA IN BALLERINO (E SALVINI E LA MELONI STANNO A GUARDARE) – BONUS: DELUCATOR, LA MACCHINA RIBELLE – VIDEO-
Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing Giuseppe Conte mejo di Patrick Swayze in Dirty Dancing
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PUTINATE - LO ZAR VLAD PROLUNGA FINO ALLA FINE DEL MESE IL BLOCCO DELLE ATTIVITA’ NON ESSENZIALI E ASSICURA: “LO STIPENDIO DI APRILE SARA’ GARANTITO ANCHE SENZA LAVORARE” (A MAGGIO TROVERANNO TANTISSIMI RUSSI MORTI IN CASA DI CIRROSI EPATICA)
UNA SITUAZIONE POCO STANDARD E CON MOLTI POOR - PER L'AGENZIA DI RATING GLI USA ANDRANNO IN RECESSIONE QUEST'ANNO, MENTRE LE RICHIESTE DI DISOCCUPAZIONE ARRIVANO A 10 MILIONI IN DUE SETTIMANE. MA S&P NON CAMBIA IL RATING ALL'AMERICA, NÉ L'OUTLOOK CHE RESTA STABILE: NEL 2021 PREVEDE UNA RIPRESA DECISA (+3,2%), DANDO EVIDENTEMENTE PER SCONFITTO IL VIRUS - NEL FRATTEMPO IL RECORD DEI MORTI IN 24 ORE: 1.169 VITTIME
L'EMERGENZA FA BENE AI SONDAGGI - LA FIDUCIA NEL GOVERNO CONTE È CRESCIUTA DI 15 PUNTI DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA, E I PARTITI DELLA MAGGIORANZA IN GENERALE NE GUADAGNANO (TRANNE RENZI) - CONTINUA L'EROSIONE DELLA LEGA, CONTINUA LA CRESCITA DELLA MELONI COME LEADER
UN DRAGHI SUL CUCUZZOLO DEL D'ALIMONTE - ''SERVE UN GOVERNO D'UNITÀ NAZIONALE CHE GUIDI LA RICOSTRUZIONE E FACCIA SCELTE MOLTO DIFFICILI. DRAGHI SAREBBE LA PERSONA PIÙ ADATTA, MA SERVE L'APPOGGIO DI TUTTI I PARTITI PRINCIPALI, ALTRIMENTI CHI RESTA FUORI FA IL ''FREE RIDER'', CAVALCA A SCOPI ELETTORALI IL MANCATO APPOGGIO. 5 STELLE E FRATELLI D'ITALIA SEMBRANO ORIENTATI IN QUESTO MOMENTO, MA SPERO CHE DAVANTI ALLA GRAVITÀ DELLA CRISI…''
INPS FATTA A MAGLIE - SAPETE CHI È IL GARANTE DELLA PRIVACY DELL'INPS? NESSUNO! IL RESPONSABILE SCADEVA IL 31 MARZO, ALLA VIGILIA DELLA PIÙ GRANDE FALLA NELLA RISERVATEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON GLI UTENTI CHE LEGGEVANO I DATI RISERVATI DI DECINE DI ALTRE PERSONE. E L'ENTE NON HA PENSATO DI INSEDIARE IL NUOVO IN TEMPO (UN BEL TRUCCO) - IL CAPO DELL'INFORMATICA? UN DIRIGENTE CON ESPERIENZA DI GESTIONE DEL PERSONALE, NON DI COMPUTER, SCUOLA BOERI. E LA BUFALA DEGLI HACKER…