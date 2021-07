1 - GIUSTIZIA. CARTABIA: NESSUN PROCESSO ANDRÀ IN FUMO

(DIRE) Roma, 29 lug. - "L'obiettivo è garantire una giustizia celere, nel rispetto della ragionevole durata del processo, e allo stesso tempo garantire che nessun processo vada in fumo". Lo dice la ministra della Giustizia, Marta CARTABIA, parlando fuori Palazzo Chigi.

Nel merito, "l'aggiustamento più importante è una norma transitoria che ci consente di arrivare ad una gradualità a quei termini che ci eravamo dati e rimangono fissi. La seconda cosa è un regime particolare- spiega- per quei reati che nel nostro paese hanno sempre destato allarme sociale - come i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e il traffico internazionale di droga - che avranno norme specifiche con possibilità di proroghe dei giudici e la possibilità di arrivare fino in fondo".

Insomma, continua, "abbiamo apportato degli aggiustamenti, come annunciato la scorsa settimana con Draghi, alla luce del dibattito molto vivace che si è sviluppato in queste settimane sia da parte delle forze politiche che degli operatori e degli uffici giudiziari che saranno i primi ad essere chiamati alla grande sfida di implementare una riforma così significativa e innovativa nel nostro Paese".

2 - GIUSTIZIA: CARTABIA, OK CONVINTO DI TUTTI, ORA SI ACCELERA

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "E' una giornata importante: lunghe riflessioni per arrivare a un'approvazione all'unanimità con convinzione da parte di tutte le forze politiche. Ora c'è l'obiettivo di accelerare il più possibile per concludere se possibile prima della pausa estiva questa importantissima riforma". Lo dice il ministro della Giustizia Marta Cartabia al termine del Cdm.

3 - GIUSTIZIA: LEGA, M5S A LUTTO, ORA INVENTA FALSITÀ

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Il Movimento 5 Stelle è a lutto per il superamento della riforma Bonafede e inventa falsità; la Lega ha chiesto che reati di mafia, per violenza sessuale e traffico di stupefacenti non andassero in fumo". Così fonti della Lega dopo le parole di Giuseppe Conte. (ANSA).

Giustizia: Renzi, da oggi riforma Bonafede non esiste più

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - "Da oggi possiamo dirlo, la riforma bonafede non esiste più e questo è un passo avanti per l'Italia": lo ha detto Matteo Renzi arrivato ad Assisi, a margine della presentazione del suo nuovo libro 'Controcorrente', parlando delle riforma della giustizia. "Credo che si siano fatti degli accordi - ha affermato - con l'unico obiettivo di portare a casa una riforma che chiuda per sempre la stagione di Bonafede". Per Renzi "5 Stelle e Lega hanno avuto dei piccoli aiuti da parte del presidente del Consiglio che è uomo generoso e ha fatto di tutto per cercare di salvare la faccia a Conte". "Credo che la cosa importante - ha concluso - era non salvare la riforma Bonafede". (ANSA).

4 - RIFORMA PROCESSO PENALE, CSM BOCCIA MECCANISMO DI IMPROCEDIBILITÀ

Il Csm boccia il meccanismo dell'improcedibilità delineato dagli emendamenti del Governo alla riforma del processo penale. Il plenum di Palazzo dei Marescialli ha infatti approvato, a larga maggioranza, il parere, elaborato dalla Sesta Commissione, nettamente critico su questo punto della riforma.

Sedici i voti a favore del documento, 3 i contrari (quelli dei laici di centrodestra Lanzi e Basile e quello della togata di Magistratura Indipendente Balduini).Quattro gli astenuti: i togati di MI Miccichè, Braggion e D'Amato e il laico della Lega Cavanna. Nel testo approvato si parla di "rilevanti e drammatiche" ricadute pratiche della riforma "in ragione della rilevante situazione di criticità di molte delle Corti d'appello italiane" e di "irrazionalità complessiva" del sistema di prescrizione e improcedibilità previsto dalla riforma Cartabia. Nel documento non c'è una stima dei processi che si estingueranno ma diversi consiglieri hanno parlato di migliaia di procedimenti.

LA PROVA CHE LA RIFORMA CARTABIA VA NELLA GIUSTA DIREZIONE? LE TOGHE SONO CONTRARIE! - IL PLENUM DEL CSM HA APPROVATO A MAGGIORANZA IL PARERE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, LANCIANDO L’ALLARME IN PARTICOLARE PER LA NORMA SULL’IMPROCEDIBILITÀ, CHE SECONDO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA POTREBBE AVERE CONSEGUENZE “RILEVANTI E DRAMMATICHE”, CON “MIGLIAIA” DI PROCEDIMENTI CHE SI POTREBBERO ESTINGUERE

