I GUAI PER BIDEN ARRIVANO DAL SUO PARTITO: IL SENATORE DEMOCRATICO JOE MANCHIN BOCCIA IL MEGA-PIANO DI SPESA DELLA CASA BIANCA DA 2MILA MILIARDI DI DOLLARI, CHE ORA RISCHIA DI NON VEDERE MAI LA LUCE – MANCHIN UFFICIALMENTE DICE DI AVERE PAURA DELL’INFLAZIONE. MA C’È CHI PENSA CHE DIETRO CI SIANO LE CARE VECCHIE LOBBY DEL CARBONE E DEL PETROLIO, CHE L’HANNO GIURATA AL PRESIDENTE PER IL PIANO SULL’ENERGIA PULITA…

(ANSA) - Schiaffo a Joe Biden e all'agenda dei democratici. Il senatore del West Virginia, il democratico Joe Manchin, non sosterrà il Build Back Better, il piano della Casa Bianca contenente misure sociali e per l'ambiente.

Nel dire "no" al piano di spesa del presidente Manchin spiega che alla base della sua decisione ci sono i timori per l'inflazione. La bocciatura di Manchin mette in pericolo l'agenda del presidente, che rischia di essere definitivamente morta. Il voto di Manchin in Senato, dove i democratici hanno una maggioranza risicata, è essenziale per l'approvazione di Build Back Better.

"Non posso votare per queste norme, proprio non posso. Ho provato tutto quello che è umanamente possibile" per raggiungere un compromesso, ma così come è "non posso votare" Build back Better, afferma Manchin in un'intervista a Fox. Il piano di Biden ha un valore di circa 2.000 miliardi di dollari e include una revisione del sistema sanitario, dell'immigrazione e misure per combattere il cambiamento climatico.

