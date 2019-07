COME HANNO PRESO IN QATAR LE INTERCETTAZIONI DI PALAMARA SU RENZI INTERMEDIARIO PER FAR COMPRARE LA ROMA AGLI EMIRI? NON BENE (EUFEMISMO). IL GIOVANE EMIRO STA PROVANDO A RIPULIRE L'IMMAGINE DEL PICCOLO STATO DEL GOLFO, TRA TRASPARENZA FINANZIARIA E SCANDALI CALCISTICI - CONTATTI CON LA JUVE CI SONO STATI, MA GLI EMIRI VOGLIONO IL CONTROLLO, MENTRE AGLI AGNELLI SERVE SOLO QUALCUNO CHE INIETTI UN PO' DI LIQUIDITÀ PER CONSOLIDARE I BILANCI