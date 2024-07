LA GUERRA DELLA CURIA ROMANA PER FAR FUORI PAPA FRANCESCO – FILORETO D’AGOSTINO, GIURISTA ED EX CONSIGLIERE DI STATO, COMMENTA LA “CONGIURA” DEI CONSERVATORI IN VATICANO, RIVELATA DA MONS. FILIPPO DI GIACOMO SUL "VENERDI'": “LE PROCEDURE SULL’IMPEDIMENTO SONO LEGITTIMATE SOLO QUANDO SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE ESTREMA” – SEMMAI SONO GLI AUTORI, “IN QUANTO SCISMATICI”, CHE POTREBBERO ESSERE SCOMUNICATI E CACCIATI: NELLA CONGIURA “SPIRA UNA VOLONTÀ SATANICA”...

FERMI TUTTI: LA CURIA CONSERVATRICE VUOLE DEFENESTRARE PAPA FRANCESCO! – LA SPARATA SULLA “FROCIAGGINE”, RIVELATA DA DAGOSPIA, ORA VIENE USATA PER FAR APPARIRE BERGOGLIO COME UN RINCOGLIONITO INCAPACE DI GUIDARE LA CHIESA – DON FILIPPO DI GIACOMO RIVELA: “QUALCUNO STA FACENDO RICORSO A UN WOKISMO TALEBANO PER CREARE LA TORRE DALLA QUALE DEFENESTRARE IL PONTEFICE, VESCOVO DI ROMA, PER SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ, COME IL CANONE 412 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO PREVEDE PER OGNI VESCOVO DIOCESANO? CHISSÀ: FORSE LA BOZZA DI QUELLA LEGGE È GIÀ STATA REDATTA E CIRCOLA, IN GRAN SEGRETO, TRA UN GRUPPO DI CARDINALI MOLTO NERVOSI…” - COSA STANNO PREPARANDO IN VATICANO PER PORTARE A TERMINE IL "GOLPE" CONTRO IL PAPA? AH, SAPERLO...

Filoreto D’Agostino per “il Fatto quotidiano”

La brillante nota del sacerdote e giornalista Filippo Di Giacomo nell’ultimo numero del Venerdì di Repubblica rivela un fatto inquietante. In Vaticano tra un “gruppo di cardinali molto nervosi” circolerebbe la bozza d’un atto proveniente da ambienti della Curia per “defenestrare il Pontefice, vescovo di Roma, per sopravvenuta incapacità”.

La norma utilizzata sarebbe il canone 412 che si trascrive: “La sede episcopale si considera impedita, quando per prigionia, confino, esilio o incapacità, il Vescovo diocesano non può affatto esercitare la sua funzione pastorale nella diocesi, né comunicare mediante lettera con i suoi diocesani”.

Don Filippo Di Giacomo implicitamente suggerisce che gli autori della bozza cercano di estendere il canone 412, relativo ai vescovi diocesani, al Pontefice quale Vescovo di Roma.

L’estensione denuncia un paio di errori: il primo giuridico e il secondo teologico. Sul primo. Il canone 412 si riferisce alla c.d. sede impedita (cioè ogni organo territoriale con titolare inabilitato per le causali ivi indicate) e si applica anche ai Metropoliti (can. 415). Per la Sede romana vige una norma speciale, il can. 335 secondo il quale l’impedimento che colpisce il Pontefice deve essere totale.

L’incapacità che costituisce impedimento totale è ovviamente quella d’intendere e di volere o uno stato d’infermità tale da determinare l’assoluta inabilità, non potendo certo un’espressione gergale sull’omosessualità diffusa (dettata peraltro dalla pastorale preoccupazione degli effetti nella vita dei Seminari) o altre di analogo tenore dimostrare una riduzione o addirittura la mancanza del ben dell’intelletto in Francesco. Basta l’intervento al G7 sul complesso tema dell’IA per dimostrare ampiamente il contrario.

Si rammenta, poi, che è stato lo stesso Francesco, con depositata dichiarazione sull’eventuale sua impossibilità per motivi fisici di continuare il ministero petrino, a garantire l’operatività degli adempimenti nel caso di Sede romana impedita.

La differenza sta nell’impedimento totale che colpisce il Capo della Chiesa rispetto a quello funzionale, ma non necessariamente totale, relativo ai vescovi diocesani ed equiparati. Il canone 412, pertanto, non s’applica al Pontefice, mentre la norma astrattamente invocabile (cioè il canone 335) richiede una procedura allo stato non percorribile perché, per nostra fortuna, papa Francesco è intellettualmente nel pieno delle sue funzioni. Sul secondo.

Gli autori della bozza, specie di congiurati, sembrano ignorare il motivo essenziale per il quale il canone 335 prescrive l’impedimento totale. La ragione emerge dai canoni 330 e 331, che indicano il Pontefice come successore di San Pietro e Vicario di Cristo: tali specifiche attribuzioni sono, teologicamente parlando, dono dello Spirito Santo, che ha svolto opera attiva fin dal momento dell’elezione.

Per essere Papa, infatti, non basta la consacrazione episcopale ma, secondo accreditati presupposti teologici, occorre principalmente l’intervento dello Spirito Santo come invocato fin dall’apertura dei lavori del conclave. È grazie alla terza Persona della Trinità che il romano Pontefice ha il carisma dell’infallibilità quando “proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale” (Catechismo della Chiesa cattolica, paragrafo 891).

Proprio la riferibilità della scelta del successore di Pietro allo Spirito Santo e l’intervento necessario di quest’ultimo nell’affermazione di verità di fede e morale legittimano procedure sull’impedimento solo quando si verifichi una situazione estrema, nella quale manchi la recettività intellettiva da parte del Pontefice. La bozza è pertanto segnale di una congiura nella quale spira una volontà satanica capace di causare grave scandalo e confusione tra i fedeli con l’evidente finalità d’imporre, rimuovendo Francesco, dottrina e apparati fondati sul vieto conservatorismo.

È agevole, comunque, trarre le conseguenze dal contegno dei congiurati. Secondo il canone 751 lo scisma consiste nel rifiuto di sottomettersi al Sommo Pontefice. Ora è evidente la natura scismatica della bozza che va oltre il rifiuto di sottomettersi al Papa per tentare di defenestrarlo. Gli autori, perciò, incorrono ex canone 1364, in quanto scismatici, nella scomunica latae sententiae che opera di diritto senza necessità d’esplicita pronuncia. Ed è coerente alla tutela della Chiesa che gli scomunicati meritino di essere definitivamente allontanati dalle loro funzioni in Curia.

