20 feb 2024 08:36

LA GUERRA È INDISPENSABILE PER PUTIN: È L'UNICO MODO CHE HA PER TENERE IN PIEDI IL REGIME – L’ECONOMIA RUSSA SI REGGE SUL CONFLITTO: È SOLO GRAZIE ALLA PRODUZIONE BELLICA CHE LE SANZIONI OCCIDENTALI NON HANNO AFFOSSATO IL PIL. ZELENSKY INVECE È IN GROSSA DIFFICOLTÀ: HA BISOGNO DI ARMI E MUNIZIONI, E PER LA RICOSTRUZIONE LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DOVRÀ SGANCIARE 500 MILIARDI…