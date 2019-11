HA SENSO CANTARE "BELLA CIAO" IN CHIESA? PER TOMASO MONTANARI NON CI SONO DUBBI: “È UN CANTO DEGLI OPPRESSI, CHE DALLE MONDINE PASSA AI PARTIGIANI E OGGI È UN CANTO GLOBALE: DALLA FICTION DELLA “CASA DE PAPEL” ALLA DURA REALTÀ DI KOBANE, DOVE LA SI CANTA IN CURDO” - LA BACCHETTATA A GRAMELLINI CHE HA CRITICATO DON BIANCALANI: “NON SO QUALE IDEA ABBIA DEL VANGELO MA IN CHIESA, “BELLA CIAO” È A CASA SUA: ANCHE SE IL RICCO, IL CARDINALE O IL “CORRIERE DELLA SERA” AGGROTTANO LE CIGLIA. ANZI, A MAGGIOR RAGIONE…”

Tomaso Montanari per il “Fatto quotidiano”

Tomaso Montanari

Non so quale idea Gramellini abbia del Vangelo. Io l'ho sempre letto come una promessa di resurrezione da ogni oppressione: a partire da quella della morte. Esso contiene il più antico canto rivoluzionario - il Magnificat di Maria -, dove il Signore viene esaltato per aver "abbattuto i potenti dai troni" e per aver "esaltato gli umili", per aver "rimandato i ricchi a mani vuote" e aver "saziato gli affamati".

È un programma ancora sovversivo: quando Giovanni Paolo II visitò l'Argentina del regime militare, quei versetti furono censurati dall'esecuzione collettiva del Magnificat. La Madonna, oggi violentata dalla retorica dei nuovi fascisti, era allora stata censurata in nome del dio mercato. Anche “Bella ciao” è un canto degli oppressi, che dalle mondine passa ai partigiani e oggi è un canto globale: dalla fiction della Casa de Papel alla dura realtà di Kobane, dove la si canta in curdo. In chiesa, “Bella ciao” è a casa sua: anche se il ricco, il cardinale o il Corriere della Sera aggrottano le ciglia. Anzi, a maggior ragione.

MASSIMO GRAMELLINI

don massimo biancalani canta bella ciao a messa 4

don massimo biancalani canta bella ciao a messa 1 don massimo biancalani canta bella ciao a messa 3