HABEMUS PROIEZIONI! – MARCO BUCCI RICONFERMATO SINDACO DI GENOVA AL PRIMO TURNO CON IL 60% DEI VOTI. ANCHE A PALERMO NIENTE BALLOTTAGGIO: IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA, ROBERTO LAGALLA, RAGGIUNGE IL 44,6% - TESTA A TESTA INTERNO AL CENTRODESTRA A VERONA PER IL BALLOTTAGGIO: TOMMASI AVANTI CON IL 40,9%, DIETRO CI SONO IL SINDACO USCENTE SBOARINA (28,4%) E TOSI (25,8%) – A PARMA MICHELE GUERRA (CENTROSINISTRA) È IN TESTA CON IL 45,6% DEI VOTI, A PADOVA CONFERMATO L'USCENTE SERGIO GIORDANI

(ANSA) - In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato ROBERTO LAGALLA (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto FRANCO MICELI (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

PROIEZIONI OPINIO-RAI: VERONA; TOMMASI IN TESTA AL 40,9%

(ANSA) - In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 40,9% seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 28,4% , poi c'è Flavio Tosi al 25,8% infine si piazza Alberto Zelger al 3,6%. La copertura del campione è al 5%.

Ore 15:15 - Padova, riconferma di Giordani

È abbondantemente sopra il quorum Sergio Giordani, sindaco uscente di Padova, che si avvia dunque verso la riconferma. Secondo la proiezione Swg/La7 avrebbe il 58,4% a fronte del 31,2% del suo più diretto avversario, Francesco Mario Peghin del centrodestra.

Ore 15:05 - Parma, Guerra in testa

Alle elezioni comunali di Parma è in testa Michele Guerra (centrosinistra) con il 45,6 per cento, seguito da Pietro Vignali (centrodestra) con il 23,1 per cento. E’ quanto emerge dalla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai. Seguono Dario Costi (centro) con il 10,6 per cento e Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia) con il 7,7 per cento. La copertura del campione e’ del 5 per cento. (Rin)

Ore 14:56 - Genova, Bucci al 60%

Marco Bucci, candidato del centrodestra, si appresta ad essere riconfermato sindaco di Genova. Anche le prime proiezioni su dati reali (Swg per La7, copertura del 5%) lo danno vincente, dopo che già negli exit poll diffusi a chiusura dei seggi era stato indicato tra il 51 e il 55%, a fronte del 36-40% attribuito al suo diretto avversario Ariel Dello Strologo, che nelle proiezioni si ferma al 35,8%.

