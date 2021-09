1 set 2021 13:41

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV - SILVIO BERLUSCONI DI NUOVO RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO PER “NUOVI CONTROLLI” POST COVID. DA QUANDO HA AVUTO IL CORONAVIRUS, L’EX PREMIER NON SI È MAI RIPRESO DEL TUTTO. E POI L’8 SETTEMBRE C’È L’UDIENZA DEL PROCESSO RUBY TER: SARÀ LA SOLITA COINCIDENZA?