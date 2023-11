JOE, C'È POCO DA FESTEGGIARE – I DEMOCRATICI USA GODONO PER LA VITTORIA NELLE ELEZIONI LOCALI IN OHIO, KENTUCKY E VIRGINIA, DOVE VINCONO I CANDIDATI PRO-ABORTO. LA TENTAZIONE È QUELLA DI TRASFORMARE ANCHE LE PRESIDENZIALI DEL PROSSIMO ANNO IN UN REFERENDUM SUI DIRITTI, CHE SECONDO LORO SAREBBERO MESSI IN DISCUSSIONE DA UNA VITTORIA DI QUEL CATTIVONE DI TRUMP - MA SERVIRÀ ALTRO PER CONVINCERE GLI ELETTORI: E INFATTI, NEI SONDAGGI, "SLEEPY JOE" CONTINUA A TRACOLLARE...

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

JOE BIDEN

Una buona notizia per i democratici e per il presidente Biden viene dalle elezioni tenutesi martedì in alcuni Stati americani e viste come un barometro per il 2024.

I risultati mostrano che i diritti riproduttivi delle donne restano un fattore importante nel voto anche in Stati «rossi» che nel 2020 hanno scelto Trump, come l’Ohio, dove gli elettori hanno inserito nella Costituzione «il diritto di ciascuno ai trattamenti medici riproduttivi, incluso ma non solo l’aborto», e il Kentucky, dove il governatore democratico Andy Beshear ha conservato la sua poltrona contro un rivale che a un certo punto prometteva di vietare l’interruzione di gravidanza senza eccezioni.

manifestazioni pro aborto negli usa 2

In Virginia, il governatore Glenn Youngkin, repubblicano, ha fallito nel tentativo di guidare il partito alla conquista dell’intera legislatura statale.

Alla vigilia del voto, i democratici dello Stato erano piuttosto ottimisti, anche perché consapevoli di dover vincere o «la Virginia sarebbe diventata come la Florida» del governatore Ron DeSantis [...]. Alla fine, non solo il Senato è rimasto ai democratici, ma anche la Camera è passata nelle loro mani. Youngkin non potrà far passare il divieto all’aborto dopo le prime 15 settimane di gravidanza e tramontano le sue vociferate ambizioni di entrare nelle presidenziali 2024.

joe biden

La vittoria viene usata dalla Casa Bianca per ribadire che non sono i sondaggi ma i voti che contano [...] Dopo che nel 2022 la Corte suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade che garantiva la tutela federale del diritto all’aborto, i democratici hanno avuto una delle migliori elezioni di midterm nella Storia per un partito che controlla la Casa Bianca, al di là delle previsioni di opinionisti e sondaggi.

manifestazione pro aborto negli usa 10

[…] Anche in un’elezione per un seggio alla Corte Suprema della Pennsylvania, ha vinto il candidato democratico che sottolineava il diritto all’aborto. […]

Accanto alla buona notizia, ce n’è però una brutta per Biden. I sondaggi non migliorano. Dopo la rilevazione del New York Times pubblicata domenica che lo mostra dietro Trump in 5 Stati in bilico e che ha preoccupato l’ex manager della campagna elettorale di Obama David Axelrod, ora la Cnn lo dà al 45% (Trump è al 49%).

Joe Biden - Assemblea generale Onu

Ai dubbi sull’età si somma la debolezza su temi quali economia, immigrazione e anche politica estera. […]

manifestazioni pro aborto negli usa 24 manifestazione pro aborto negli usa 2 manifestazione pro aborto negli usa 1 manifestazioni pro aborto negli usa 18 manifestazioni pro aborto negli usa 21 manifestazioni pro aborto negli usa 23 manifestazione pro aborto negli usa 3