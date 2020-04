JOE FROM THE BASEMENT – BIDEN È COSTRETTO A FARE CAMPAGNA ELETTORALE DAL PIANO INTERRATO DELLA SUA ABITAZIONE ED È PRATICAMENTE SCOMPARSO – TRUMP INTANTO STA PROVANDO A SFRUTTARE LA SOVRAESPOSIZIONE MA LE SPARA UN PO’ TROPPO GROSSE – IL RINVIO DEL VOTO E IL NODO DELLA VICEPRESIDENZA DEM (SI È AUTOCANDIDATA LA PUPILLA DI OPRAH STACEY ABRAMS) – VIDEO-BONUS: LA STREPITOSA PARODIA DI RANDY RAINBOW SULLE INIEZIONI DI DISINFETTANTE DEL PRESIDENTE

DOPO LE ULTIME USCITE SULLE INIEZIONI DI DISINFETTANTE ALLA CASA BIANCA STANNO CERCANDO IN TUTTI I MODI DI CONVINCERE IL PRESIDENTE A METTERE FINE AL SUO BRIEFING GIORNALIERO CON I MEDIA. DI SICURO, PER ORA, SARANNO ACCORCIATE – COME FARÀ IL TYCOON, CHE VOLEVA USARE LA SOVRAESPOSIZIONE DEL VIRUS PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE? BIDEN È CONVINTO CHE ALLA FINE IL SUO AVVERSARIO CHIEDERÀ IL RINVIO DELLE ELEZIONI…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vogliono-zittire-trump-fanno-bene-dopo-ultime-uscite-iniezioni-234558.htm

IL LOCKDOWN DI JOE BIDEN

LE INIEZIONI DI DISINFETTANTE DI DONALD TRUMP BY SPINOZA

Articolo di “The New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il New York Times dedica oggi un lungo articolo a come sta invece portando avanti la sua campagna e il suo lockdown il probabile avversario di Trump, il democratico Joe Biden. Biden, nella sua casa in Delaware, sta conducendo la campagna sostanzialmente dal suo basement, ovvero il piano interrato della sua abitazione.

JOE BIDEN FA CAMPAGNA ELETTORALE DAL SEMINTERRATO DI CASA

Biden sta cercando di condurre una campagna basata su qualcosa di simile alle chiacchiere dell'era digitale, offrendo se stesso come una figura tranquillamente autorevole piuttosto che come un attaccabrighe come il suo avversario. In privato, egli esprime una combinazione di ottimismo sulla resilienza americana e il riconoscimento del fatto che il Paese si troverà probabilmente in uno stato desolante nell’immediato futuro.

trump

Resta da vedere se questo approccio verrà visto come adeguatamente sobrio o pericolosamente passivo nei confronti di un avversario tenace e imprevedibile. Molti Democratici rimangono preoccupati per i limiti della posizione di Biden, anche se Trump è scivolato notevolmente nei sondaggi e affronta la crescente disapprovazione per la sua risposta alla pandemia. Solo poche persone hanno visto Biden, 77 anni, in carne e ossa nelle ultime settimane.

trump meme

È sorvegliato dai servizi segreti e un paio di collaboratori fidati lo assistono nelle sue attività quotidiane. I rari visitatori esterni indossano maschere e guanti come misura di sicurezza. Come molti professionisti in questi giorni, l'ex vicepresidente riempie il suo tempo di conferenze telefoniche. Ci sono almeno quattro chiamate nel suo programma giornaliero, tra cui una con Jennifer O'Malley Dillon, la sua nuova responsabile della campagna. Ci sono briefing giornalieri sull'economia, la salute pubblica e la strategia elettorale, e una sessione meno frequente sulla sicurezza nazionale.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Biden utilizza una video connessione di qualità televisiva dalla sua lobby rinnovata recentemente per interviste ed eventi della campagna online. Ma per le conversazioni private, preferisce le conferenze telefoniche, di solito in vivavoce nel suo studio. A volte, chi chiama deduce dai rumori di fondo chiassosi che Biden lavora accanto ai suoi pastori tedeschi, Major e Champ. L'ex vicepresidente telefona anche a sindaci e governatori, a leader del Congresso come il rappresentante della Carolina del Sud James E. Clyburn, ad Al Gore, a potenziali compagni di corsa, a donatori e ad ex rivali come Sanders e Warren. Alcuni governatori sono diventati i punti di contatto preferiti, tra cui Andrew M. Cuomo di New York, Jay Inslee di Washington e Gretchen Whitmer del Michigan.

ABRAMS ALL'ARREMBAGGIO: «SARÒ IO LA VICE DI BIDEN»

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

donald trump livestream di joe biden con bernie sanders

Stacey Abrams si fa avanti per il posto da vice nel ticket di Joe Biden: «Guardate che cosa abbiamo fatto in Georgia, quante persone abbiamo mobilitato tra le minoranze. Io metterei questa mia capacità di vincere un' elezione come vice presidente a fianco di chiunque.

BIDEN SANDERS

Serve un team che rispecchi le diversità». In realtà l' afroamericana Abrams perse quelle elezioni del 2018 per la carica di governatore in Georgia.

Ma non lo ha mai riconosciuto, accusando il suo rivale Brian Kemp di aver sfruttato i cavilli legislativi e burocratici per impedire l' esercizio del voto a larghe fasce della comunità nera. È il tema del suo ultimo libro, in uscita il 9 giugno: «Our Time is now» (Henry Holt and Company editore). Nei suoi piani dovrebbe essere la piattaforma per una campagna presidenziale vibrante, movimentista.

michelle obama joe biden

Figlia di due pastori della Chiesa metodista, 46 anni, laurea in legge alla Yale University, al momento non ha cariche istituzionali. Nel febbraio 2019, Nancy Pelosi le affidò il compito di pronunciare la replica al discorso sullo «Stato dell' Unione» di Donald Trump. Da quel momento Abrams è entrata nella riserva pregiata del partito democratico. Ora il suo nome fa parte della rosa di donne tra cui Biden dovrebbe scegliere la vice entro il primo maggio.

STACEY ABRAMS OPRAH WINFREY

Ma c' è una controindicazione. Nella fase iniziale delle primarie, raccontavano al Congresso qualche mese fa, Biden cercò l' appoggio di Abrams, ma senza successo.

Anzi la star georgiana ostentò la sua neutralità, collocandosi al di sopra dello scontro.

Biden, poi, stravinse in South Carolina, grazie al sostegno di James Clyburn, leader locale degli afroamericani, il cui consenso, quindi, l' ex vice presidente ha dimostrato di averlo già in casa.

STACEY ABRAMS

Certo, Abrams potrebbe fare da ponte con il mondo di Bernie Sanders, al suo fianco nella battaglia del 2018 in Georgia. Inoltre Stacey è una pupilla di Oprah Winfrey, l' influente star televisiva della cultura progressista. Biden dovrà tenere conto di diverse esigenze politiche. Per esempio, ha stretto un patto con la senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, che gli lasciò campo libero alla vigilia del Super Martedì.

E il Nord industriale è il versante più vulnerabile nella sfida a Trump. Anche per questo resta in piedi l' opzione Gretchen Whitmer, governatrice del Michigan.

Infine nella lista continuano a galleggiare la senatrice Kamala Harris, pure lei espressione delle minoranze, ed Elizabeth Warren, esponente dell' ala radical.