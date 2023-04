28 apr 2023 13:46

“LE ACCUSE A WOJTYLA? UNA CRETINATA CHE HANNO FATTO” – PAPA FRANCESCO TORNA A RANDELLARE SU PIETRO ORLANDI, FRATELLO DI EMANUELA, PER LA FRASE DETTA A “DI MARTEDÌ”, IN CUI ORLANDI FACEVA INTENDERE CHE PAPA GIOVANNI PAOLO II ERA UN PEDOFILO (DISSE: “LA SERA USCIVA CON DUE MONSIGNORI POLACCHI E NON ANDAVA CERTO A BENEDIRE LE CASE”) – BERGOGLIO AVEVA GIÀ DIFESO L’EX PONTEFICE DURANTE L’ANGELUS E OGGI, IN VOLO PER L'UNGHERIA, NON HA NASCOSTO LA SUA INCAZZATURA (E TE CREDO...)