20 lug 2022 11:28

“ADESSO NON CI SONO PIÙ SCUSE” – LUIGINO DI MAIO PER L’ENNESIMA VOLTA DIMOSTRA DI ESSERE CONVINTAMENTE UN BIMBO DI DRAGHI E ATTACCA CONTE: “IL DISCORSO DEL PRESIDENTE È STATO INECCEPIBILE, CONCRETO, LUNGIMIRANTE. CHI NON VOTA LA FIDUCIA AL GOVERNO VOLTA LE SPALLE AGLI ITALIANI. ADESSO NON SERVONO GIOCHINI, MA OCCORRE AGIRE CON GRANDE SENSO DELLE ISTITUZIONI"