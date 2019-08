1 – MATTEO DJ A TORSO NUDO SULLE NOTE DI MAMELI E IL PAPEETE BEACH È IL NUOVO TRANSATLANTICO

Simone Canettieri per “il Messaggero”

matteo salvini deejay al papeete 1

«Nel dubbio queste sono le mie ferie, non parto: hai visto mai mi toccasse occuparmi di liste elettorali ad agosto», ride Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, con tanto di lettino davanti a quello di Matteo Salvini e abbronzatura da Transatlantico. Ovvero inesistente. Anche se a guardare bene, la razza padrona è tutta qui. In questa terza Camera estiva che si chiama Papeete beach. Le casse sparano Ostia lido di J-Ax (Cosa importa se/ sognavi Puertoricooooo), graziose ninfe romagnole in costume e supertacco ballano per la gioia di bicipiti poderosi e tatuati, ed ecco farsi largo Claudio Durigon, potente sottosegretario al Lavoro della Lega: «Per me una bibita e un commissario europeo, per favore». Si scherza, si gioca con il potere, ci si mischia tra i ragazzi. Si fa la spola tra i bar dello stabilimento, come se fossero la bouvette di Montecitorio.

matteo salvini a cervia

GIN TONIC O CAIPIROSKA?

matteo salvini al papeete

Ma il governo regge o scoppierà la crisi? Gin tonic o Caipiroska? «Il segreto di questo posto racconta Massimo Casanova, patron del Papeete, grande amico di Matteo e dunque da maggio europarlamentare del Carroccio è la semplicità, qui non ci sono i vip: sono tutti uguali. Altro che Costa Smeralda di Berlusconi, qui c' è lo spirito della Lega, e poi certo c' è Lui. Poi basta guardarsi intorno: uno qui si rifà gli occhi, altro che a Strasburgo». Coppie di ragazzi timidamente ronzano intorno all' ombrellone del titolare dell' Interno, guardato a vista dalla scorta in infradito. «Il ministro sta dormendo». Dunque meglio non disturbare il cliente.

papeete su le mani per salvini deejay

Che poi è lo stesso monito che si legge nei cartelli del Papeete. Ma rivolto ai venditori ambulanti che qui non possano entrare, come da ordinanza del sindaco. All' ombra e carichissima, il sottosegretario alla Cultura Lucia Bergonzoni è già in campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. «Se si fosse votato anche per le politiche avrei avuto una spinta in più, ma la partita è apertissima. A proposito il M5S chi candida?». Ecco, i grillini. Qui si fa di tutto per non parlare di loro. Lo spirito di Di Maio aleggia.

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima

«E pensare che quando dissi alla mia compagna dell' alleanza con il M5S non mi parlò per un sacco di giorni», scherza ancora Molinari. Che poi saluta tutti e si getta in acqua. Anche perché si è appena alzato Salvini.

VERTICE IN ACQUA

matteo salvini con arrigo sacchi al papeete

«Andiamo a fare un vertice in mare». Siccome è il sabato del gran comizio i parlamentari si sono precipitati qui in ciabatte da tutta Italia. L' abruzzese Giuseppe Bellachiama, dopo lauto pranzetto innaffiato da bianco ghiacciato, ammette: «E' la prima volta vengo, ma cosa mi stavo perdendo!!!». In questa Mecca del potere leghista de-grillinizzato («Qui la gente non vuole il reddito di cittadinanza, gli basta lavorare e pagare meno tasse», è il mood), le nuove leve del Carroccio fanno i capannelli sotto l' ombrellone.

matteo salvini deejay al papeete

Altro che divanetti del Transatlantico, ci sono più che altro battute da film di Gigi e Andrea. Un po' di leggerezza, che diamine. A tirare le fila è Andrea Crippa, lanciatissimo e abbronzatissimo vicesegretario della Lega: un habituè dell' aperitivo estivo da queste parti. Anche lui è piazzato non lontano dal Capo. Che qui ha portato il suo ufficio (alle 15 è partito un tweet sui migranti), senza disdegnare intorno alle 19: una sorpresa.

Eccolo, il ministro dell' Interno alla console a torso nudo, in versione dee-jay, sulle note dell' Inno di Mameli, con il mojito d' ordinanza in mano, mentre volenterose cubiste leopardate ancheggiano a tempo. Un' improvvisata che dura il tempo di una raffica di selfie tra i bagnanti, prima di ritornare in un' area riservata del bar, dai fedelissimi Durigon e Bergonzoni che lo marcano a uomo.

matteo salvini mojito al papeete

Eppure il mister Arrigo Sacchi, incontrato la mattina sulla battigia, gli avrebbe potuto spiegare i segreti della zona. Amministrare la partita, gestire il gioco e poi colpire senza pietà. «Ma Matteo questo gioco lo conosce benissimo», rilanciano i parlamentari in seduta balneare permanente. Romperà oppure no? E' questo il tormentone. Che importa se, sognavi Palazzo Chigi.

2 – SALVINI DJ, INNO E CUBISTE LA FESTA D' ADDIO AL PAPEETE

Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

C' è il ministro dell' Interno, alla consolle. Petto nudo, boxer nero e infradito, cuffia in testa e mojito in mano per salutare il sole che tramonta su Viminale Beach. È in suo onore che il deejay vira a sorpresa sulla scaletta e fa partire una versione house dell' Inno di Mameli. C' è il vicepresidente del Consiglio al palco "reale" del Papeete Beach, nel pomeriggio più cool dell' estate: sorride, tiene il ritmo, ma non lo canta, lo lascia fare alla bolgia ai suoi piedi. Tra stuoli di ragazze immagine in tanga, qui d' ordinanza, e fusti e panze e capelli rasati. "Fratelli d' Italia, l' Italia s' è desta, l' Italia chiamò...Sììììììììììì"

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 1

Ora basta, si può tornare alle hit dell' estate, quelle vere. E via con "Pooo-po-po-po-po-po-poooo", tormentone delle curve e delle notti mondiali, quello sì, che fa ballare il capo. Davanti, ai piedi dell' uomo politico che avrebbe in mano il Paese, sotto le casse che pompano, una massa di ventenni danzano in delirio sulla sabbia, quella massa di "non votanti" che Matteo Salvini si sta prendendo uno a uno. Anche così, proprio in questa location un po' "Uomini e donne" e un po' "Temptation Island". Alle spalle del "Ministry of sound", il privé con deputati, capigruppo, fedelissimi della Lega.

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 2

C' è il neoministro delle Politiche Ue Lorenzo Fontana, che nel pieno delle trattative per il commissario italiano non si è spostato dall' ombrellone del capo, la sottosegretario Lucia Borgonzoni appena candidata alla Regione Emilia Romagna, presidenti di commissione come Barbara Saltamartini. E ovviamente lui, il padrone di casa, quel Massimo Casanova padrone del lido vip, oltre che amico fraterno di "Matteo" e perciò neo eurodeputato. Più in disparte, l' ex moglie e la piccola figlia del leader della Lega, sei anni.

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 3

È venuta l' intera corte del partito a rendere omaggio al capo. Sotto il tendone ristorante del Papeete, la tavola del "giovane leader" è lunga una ventina di posti, lui al centro, maglietta indosso, quella nera dei milanisti della curva. Se è per questo, di fronte a lui c' è il ministro veronese Fontana con quella dell' Hellas. Ma non è solo colore. A quella tavola siede anche il potere, politico e non. I sottosegretari al Lavoro, Claudio Durigon, e Giustizia, Jacopo Morrone, l' europarlamentare Isabella Tovaglieri, tra tanti. «Riccardo, se devi stare qui devi toglierti la maglia», ordina sarcastico Salvini rivolto al capogruppo alla Camera Molinari. Tutti a ridere. «La crisi?

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 6

Può esserci in qualsiasi istante, anche a Ferragosto: unico dubbio di Matteo è se tenere dentro Meloni e Toti», confesserà poi lo stesso Molinari. C' è il giovane vicesegretario Andrea Crippa. Quasi a fine pranzo compare in camicia bianca di lino Nuccio Altieri, ex forzista pugliese, oggi presidente di Invimit (società di gestione del risparmio del ministero dell' Economia). Potrebbe correre da governatore in Puglia. Unica assenza, che fa rumore, quella di Giancarlo Giorgetti, lontano anni luce dal circo da spiaggia.

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 4 matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 5

In serata Salvini lascia la consolle del Papete per raggiunge la piazza del comizio a Cervia. Cambio di scena. Di pubblico e elettori. Anziani, piadine, stile Festa dell' Unità un tempo qui di casa. Il vicepremier sul palco al fianco di Gennaro Sangiuliano, il direttore che ha trasformato il Tg2 nel tg più sovranista che ci sia - attacca: «Ora mi contesteranno anche perché ero in spiaggia a ballare, meglio qui che aver rovinato i risparmiatori come quelli del Pd». Torna a minacciare la crisi: «O i Cinque stelle ci aiuteranno a migliorare il Paese o lo miglioriamo da soli - incalza - Oppure ridaremo la parola agli italiani, io vado avanti solo finché ho la possibilità di fare le cose.

salvini papeete

Troppi no su Tav e altro. Basta con i processi a vita». L' assassino del carabiniere a Prati? «Uno stronzo, che alcuni invece difendono». Dalla platea fischi e qualche contestazione.

«Guarda guarda, ci sono dei comunisti che mi danno del fascista».

salvini papeete

La manovra «taglierà le tasse a milioni d' Italiani anche se l' Europa non vorrà ». I rapporti con la Russia? «Putin è grande uomo di Stato e non lo dico perché sono stato pagato per dirlo.

SALVINI CASANOVA PAPEETE

Lo è come Trump, Orban e Bolsonaro ». «Zingaraccia indigna? Lo ridico, punto». Standing ovation in piazza. La moto d' acqua: «Lasciate i bambini fuori dalla polemica politica ». Non parla del futuro commissario Ue targato Lega. Lontano dai riflettori il braccio destro Fontana rivela che «sarà un ministro», avvalorando l' ipotesi che possa essere il responsabile dell' Agricoltura Gian Marco Centinaio. Per Concorrenza o Agricoltura. Salvini oggi lascia il Papeete. Se ne sono viste di ogni, in questi nove giorni. Viminale Beach può finire qui.

