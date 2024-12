“AVANTI SORELLA MIA, SEI IL NOSTRO ORGOGLIO” – ARIANNA MELONI SU INSTAGRAM PUBBLICA UNA FOTO DI GIORGIA IN MEZZO AI MILITANTI DI ATREJU, LODANDOLA E IMBRODANDOLA: “UN BRUTTO RISVEGLIO PER TUTTI GLI ANTI ITALIANI: LA TESTATA INTERNAZIONALE ‘POLITICO’ PROMUOVE GIORGIA MELONI COME LA PERSONA "PIÙ POTENTE D'EUROPA". L'ITALIA FINALMENTE HA UN POSTO CENTRALE NELLO SCENARIO GLOBALE” – FORSE LA SORELLA D’ITALIA NON HA LETTO ATTENTAMENTE L’ARTICOLO DI “POLITICO”, CHE DESCRIVE LA DUCETTA COME UNA “ORBAN” ALL’AMATRICIANA CHE STA FACENDO COMPIERE ALL’ITALIA UN “REGRESSO DEMOCRATICO”

“GIORGIA MELONI È LA PERSONA PIÙ POTENTE D’EUROPA” – “POLITICO.EU”, IL SITO PIÙ INFLUENTE A BRUXELLES, INCORONA LA DUCETTA COME “UOMO FORTE” DEL CONTINENTE. MA NON E' TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA: IL RITRATTONE CONTIENE UN'ANALISI SPIETATA - LA SORA GIORGIA VIENE DESCRITTA COME UN “ORBAN CON GLI STEROIDI” CHE STA FACENDO COMPIERE ALL'ITALIA UN “REGRESSO DEMOCRATICO”: “RICORRE AI TRIBUNALI PER METTERE A TACERE I CRITICI, HA PERSEGUITO GIORNALI E GIORNALISTI, E PRESO DI MIRA I GIUDICI. LA MELONI HA USATO IL SUO POTERE PER COLPIRE LE MINORANZE”

ARIANNA MELONI, CON GIORGIA L'ITALIA DIVENTA MODELLO DI SUCCESSO

(ANSA) - "Per i soloni della sinistra, l'Italia con Giorgia Meloni al governo sarebbe stata la nazione più isolata al mondo. Un brutto risveglio per tutti gli anti italiani: la testata internazionale Politico che promuove Giorgia Meloni come la persona "più potente d'Europa" e il settimanale britannico The Economist che posiziona la nostra Italia tra i protagonisti della ripresa economica globale.

L'Italia finalmente, come merita, ha un posto centrale nello scenario globale e diventa un modello di successo e un esempio di rinascita. Avanti così sorella mia, tieni duro, sei il nostro orgoglio e noi siamo tutti qui al tuo fianco". Lo scrive su Instagram Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi.

