2 – DI MAIO-SABA E LA 'FUGA' A SABAUDIA, GINO SAPORETTI: PRENOTATO CON ALTRO NOME, SONO RIMASTI SOTTO L'OMBRELLONE MA NIENTE BAGNO IN MARE...

Da “un Giorno da Pecora – Radio1”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la sua fidanzata Virginia Saba e il weekend in spiaggia a Sabaudia. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è stato Gino Saporetti, titolare dello stabilimento 'Saporetti', dove ieri il cinquestelle e la giornalista si sono rilassati in riva del mare.

“Sono arrivati a sorpresa, non sapevamo nulla, non avevamo avuto 'avvisi' precedenti. Avevano prenotato 'in incognito', con un nome di fantasia”, ha spiegato l'imprenditore a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa hanno fatto? “Sono stati tranquillissimi sotto l'ombrellone, non hanno fatto il bagno perché ieri c'era il mare mosso”.

saporetti sabaudia 1

Di Maio è stato subito riconosciuto? “Si, immediatamente. Anche il mio miglior bagnino, che è algerino, lo ha subito riconosciuto. E ci si è fatto un selfie”. Hanno pranzato al ristorante? “No, sono rimasti sotto l'ombrellone. Ma poi sono tornati a cena e hanno preso uno spaghetto classico, di mare”. I due sono stati subito 'paparazzati'. Pare, dal leghista Claudio Durigon. Lei conferma? “No, non è stato lui, ma non so chi li abbia paparazzati”.

