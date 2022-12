LA NOMINA DELL’”AMERIKANO” GUERINI AL COPASIR FA CONTENTI TUTTI – LA CANDIDATURA ERA VISTA CON FAVORE DA GIORGIA MELONI, CONSIDERATA LA STIMA DEGLI STATI UNITI PER L’EX MINISTRO DELLA DIFESA. SORRIDE ANCHE CONTE, CHE OTTIENE IL VIA LIBERA A UN SUO UOMO (RICCIARDI) ALLA VIGILANZA RAI. I TEMPI BIBLICI PER L’ELEZIONE SONO DOVUTI PIÙ CHE ALTRO ALLE BEGHE INTERNE AL CENTRODESTRA PER LA VICEPRESIDENZA: FORZA ITALIA VOLEVA LA RONZULLI E LA LEGA CLAUDIO BORGHI. ALLA FINE LA DUCETTA, CHE LI RITIENE INADEGUATI AL RUOLO, HA PIAZZATO IL SUO FEDELISSIMO, GIOVANNI DONZELLI