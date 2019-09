“UN GOVERNO PER LA CRESCITA O NON AVRÀ I MIEI VOTI” – MATTEUCCIO RENZI È TORNATO IN PISTA E FA GIÀ (TRA)BALLARE LA MAGGIORANZA GIALLO-ROSÉ: “GLI IMPRENDITORI NON HANNO NULLA DA TEMERE DA UN GOVERNO CHE NASCE PER EVITARE L’AUMENTO DELL’IVA E CHE ABBASSA LO SPREAD. MA SE QUALCUNO VI VOLESSE FAR MALE…” – CALENDA: “TI SEMBRA NORMALE CHE UN EX SEGRETARIO DOPO UNA GIRAVOLTA A 180 MINACCI COSÌ?”