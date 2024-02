“CADE UNA TESTA” PER IL CASO DELLA MANGANELLATE ALLE MANIFESTAZIONI DI PISA E FIRENZE – È STATA RIMOSSA LA DIRIGENTE DELLA MOBILE DI FIRENZE, SILVIA CONTI. LA FUNZIONARIA NON HA AVUTO RUOLI OPERATIVI NEI FATTI DI VENERDÌ SCORSO MA HA DISPOSTO L'INVIO DELLE SQUADRE DI AGENTI – AL VAGLIO LE IMMAGINI DELLE BODYCAM DEI POLIZIOTTI. SI INDAGA SULLA CATENA DI COMANDO E SULL’ESECUZIONE DEGLI ORDINI – VIDEO

Cambio al vertice del Reparto mobile della polizia a Firenze, che fornisce le squadre anche alla Questura di Pisa per l'ordine pubblico. Un avvicendamento collegato a quanto accaduto venerdì scorso con le cariche vicino a piazza dei Cavalieri, con tredici studenti feriti - dieci dei quali minorenni - per le manganellate dei poliziotti che impedivano l'accesso durante un corteo pro Palestina non preavvisato. Alla dirigente del reparto, Silvia Conti, in servizio a Firenze dal 2021, è stato affidato un altro incarico.

La funzionaria non ha avuto ruoli operativi nella gestione dell'ordine pubblico né per quanto riguarda Pisa, né a Firenze - dove sono scoppiati altri scontri con la polizia durante il corteo non autorizzato (era stato preavvisato solo un presidio statico) anche questo pro Gaza di studenti e centri sociali fino al consolato americano, preso di mira il 2 febbraio scorso dal lancio di bottiglie molotov -, ma ha disposto solo l'invio delle squadre di agenti richieste dalle due Questure.

L'ipotesi: eccessi degli agenti nell'esecuzione degli ordini

la polizia carica gli studenti durante i cortei pro palestina a pisa 4

Una catena di errori, da quelli nella pianificazione delle vigilanze nel centro di Pisa, a quelli commessi sul campo dalla squadra del Reparto mobile che venerdì scorso ha manganellato gli studenti minorenni. Sono i punti dell’indagine sui poliziotti sui quali si concentra l’attenzione della Procura.

Al vaglio le immagini e gli audio delle bodycam indossate da due capisquadra, che potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia accaduto. A cominciare da come sia stato impartito l’ordine di contrastare gli studenti nel vicolo e se ci siano stati eccessi nell’eseguirlo da parte di 3-4 poliziotti che hanno continuato a inseguire i ragazzi nonostante si fossero già ritirati.

Sentiti alcuni testimoni che hanno girato i video

Nelle prossime ore saranno sentiti i responsabili dell'ordine pubblico, a Pisa e a Firenze, insieme con i ragazzi feriti e anche alcuni testimoni. Fra loro c'è chi ha girato alcuni dei video diventati virali sul web che riprendono gli scontri [...]

