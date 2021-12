“CI SONO TROPPI ESPERTI IN TV CHE CREANO CONFUSIONE” - GIORGETTI PROPONE UN CODICE TELEVISIVO PER I VIROLOGI – LA RISPOSTA DELLA PROFESSORESSA ANTONELLA VIOLA DALLA GRUBER: “SENTO TANTISSIMO AFFETTO E RICONOSCENZA. QUESTA È LA MIA ESPERIENZA, ALTRIMENTI AVREI SMESSO DA TEMPO. LE PERSONE MI SCRIVONO PERCHE’…” (LE PERSONE MI SCRIVONO. MA NEANCHE TINA TURNER...)

Da il Messaggero

giancarlo giorgetti foto di bacco

Una sorta di «raccomandazione» alle televisioni pubbliche e private su come si affrontano i temi legati al Covid e alla presenza degli esperti e virologi nelle varie trasmissioni. Lo ha chiesto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante la cabina di regia. Il ragionamento dell'esponente leghista è chiaro: nel rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, bisogna riflettere sul fatto che forse l'invasione nei talk show di virologi ed «esperti» a vario titolo rischia di creare incertezze e confusione. Di qui l'invito a valutare una sorta di raccomandazione per maggiore cautela.

antonella viola

Giorgetti, al premier Draghi, avrebbe spiegato: «Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione». E in effetti non è neppure la prima volta che il ministro Giorgetti chiede una riflessione sulla comunicazione sul Covid nelle televisioni. Il suo mantra, da qualche tempo a questa parte, è sempre lo stesso. In un'epoca in cui ogni tipo di comunicazione deve essere pesata e scelta nel modo migliore per non ingenerare dubbi nella popolazione, secondo Giorgetti non possono essere lo share e gli ascolti l'unica discriminante nelle scelte degli ospiti in tv quando si parla di pandemia.

giancarlo giorgetti foto di bacco (5) giancarlo giorgetti foto di bacco (3)