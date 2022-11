“CI VUOLE UN CONGRESSO STRAORDINARIO. IO SAPREI CHI ELEGGERE COME NUOVO SEGRETARIO” – NELL’ULTIMO EDITORIALE SCRITTO PER “IL FOGLIO” IL 26 SETTEMBRE, IL GIORNO DOPO LE ELEZIONI, ROBERTO MARONI SI AUGURAVA ZAIA A CAPO DELLA LEGA (SENZA FARE NOMI): “UN DATO È CERTO: LA DISTANZA TRA LE DUE COALIZIONI È ABISSALE, MAI SOTTO I 15 PUNTI. E ORA SI PARLA DI UN CONGRESSO STRAORDINARIO DELLA LEGA. STAY TUNED…”

salvini maroni

Roberto Maroni per “il Foglio” – 26 setttembre 2022

La vittoria è netta. Svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centrosinistra l’ultima speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. La Meloni potrà contare sulla maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Le stime assegnano al centrodestra più di 110 seggi al Senato e più di 230 alla Camera. Una vittoria per nulla sorprendente vista la pochezza della coalizione di centrosinistra. Dei suoi argomenti, dei suoi programmi e della sua propaganda.

ZAIA MARONI

[…] Il risultato sotto le aspettative della lista centrista di Renzi e Calenda non lascia dubbi: il centrodestra non avrà bisogno di altri voti in Parlamento. Un dato è certo: la distanza tra le due coalizioni è abissale, mai sotto i 15 punti. E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned.

ARTICOLI CORRELATI

bossi salvini maroni roberto maroni matteo salvini

SALVINI MARONI MARONI ZAIA REFERENDUM

SALVINI E MARONI