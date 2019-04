“I CINQUE STELLE PRIMA BATTEVANO LE MANI E ASCOLTAVANO, ORA ABBASSANO LO SGUARDO” – PARLA ALESSANDRO MARESCOTTI, IL PROFESSORE CHE HA MESSO IN IMBARAZZO DI MAIO A TARANTO (VIDEO): “CI HANNO TRADITO DUE VOLTE. NON HANNO CHIUSO L’ILVA E NON HANNO RIDOTTO LE FONTI INQUINANTI. DI MAIO HA ANNUNCIATO IL TAGLIO DEL 20% DELLE EMISSIONI, MA SONO AUMENTATE” – “NON CI FAREMO PRENDERE PIÙ IN GIRO”

IL PROF DI TARANTO CHE HA GELATO DI MAIO "PRIMA APPLAUDIVA ORA ABBASSA LO SGUARDO"

Giuliano Foschini per “la Repubblica”

Alessandro Marescotti, professore di italiano in una scuola superiore, è da quasi vent' anni il grillo parlante di Taranto. È stato lui, con la sua associazione Peacelink, a fare partire il primo processo contro le cockerie dell' Ilva. Lui a dare il via al maxiprocesso (in corso) Ambiente Svenduto, che portò agli arresti della famiglia Riva. Lui, in un video visto nelle ultime ore milioni di volte (e che gli è costato anche gli insulti dei militanti 5S sui social), a fare abbassare lo sguardo al ministro dello Sviluppo, Luigi di Maio.

«Ministro, mi guardi: non c' è il taglio delle emissioni che avevate promesso. Sono aumentate. Fate pubblicità ingannevole». Ora Marescotti dice: «Eppure non avrebbe dovuto essere sorpreso. I 5S sanno che ho dimestichezza con i numeri. O forse Di Maio non conosce una vecchia storia».

La racconti.

«Nove, dieci anni fa. Il Movimento era appena nato, Grillo venne a Taranto. Io ero sotto il palco, avevo la maglietta dei MeetUp, ho sempre creduto alla cittadinanza attiva, molto poco alla politica. Grillo mi vide, ci conoscevamo. Mi disse: "Alessandro sali". Lo seguì e come fosse uno sketch, mi diceva: "I dati". E io attaccavo: diossine, pcb, cromo, piombo, mercurio».

Gli stessi che ha citato a Di Maio.

«Solo che prima battevano le mani, ascoltavano. Ora abbassano lo sguardo».

I 5 Stelle hanno tradito Taranto?

«Lo hanno fatto due volte. Non hanno chiuso l' Ilva come avevano promesso più volte. Ma, dal mio punto di vista ancora più grave, non hanno ridotto le fonti inquinanti: Di Maio ha annunciato il taglio del 20 per cento delle emissioni e noi abbiamo dimostrato che non è accaduto. Anzi sono aumentate, e non poteva essere altrimenti perché l' azienda ha ripreso a produrre come un tempo i Riva».

Ma non ci sono le nuove tecnologie promesse?

«In alcuni casi, come la copertura dei parchi minerali, sì. In altri no: il ministro dell' Ambiente, Costa, ha parlato in queste ore di filtri innovativi nell' impianto. E invece sono quelli montati venti anni fa dai Riva Non sanno di cosa parlano».

Che ci fa un professore di italiano a guidare un movimento ambientalista?

«Peacelink nasce nel 1991, come movimento pacifista. La battaglia era quella sull' uranio impoverito: passavamo le notti, con connessioni lentissime, a scaricare documenti del Pentagono. E sempre in rete, per la prima volta, scoprimmo che le percentuali di diossina a Taranto erano tra le più importanti in Europa.

Cominciammo a studiare. Nel 2005 invitai l' allora procuratore a scuola. Gli tesi un piccolo tranello: dovevamo discutere di educazione civica e legalità con i ragazzi. Lo facemmo. Ma avevamo delle foto della cokeria tremende. Al termine dell' incontro le trasmisi sul maxischermo. Quando finimmo mi si avvicinò: "Marescotti, stampami quelle foto". Il primo processo alle cokerie cominciò così».

Cosa è cambiato in questi vent' anni.

«La consapevolezza. Ora c' è. I governati controllano i governanti, per citare Gramsci. Non ci faremo prendere in giro. Non più. Lo ha capito anche Di Maio».

