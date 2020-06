19 giu 2020 09:11

IL “CUCÙ” DI MERLO: “COL CUORE IN GOLA ASPETTIAMO SETTEMBRE! AFFRONTEREMO "LA SECONDA ONDATA". CONTE PRESENTERÀ IL SUO "PIANO DI RINASCITA", NON PIÙ A VILLA PAMPHILI (DEBUTTA ALLA SCALA?). IL 14 LA MINISTRA AZZOLINA RIAPRIRÀ TUTTE LE SCUOLE. ELECTION DAY IL 20: REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM. BONOMI (CONFINDUSTRIA) PREVEDE FALLIMENTI, DISOCCUPAZIONE, RIVOLTE. IN ATTESA, A LUGLIO E AGOSTO, "FUTTI FUTTI CA DIO PERDONA A TUTTI" SI DICE IN SICILIA…”