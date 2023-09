“IL DECRETO SULLE ESPULSIONI ACCELERATE È ILLEGITTIMO” – IL TRIBUNALE DI CATANIA ACCOGLIE IL RICORSO DI UN MIGRANTE PORTATO NEL CENTRO DI POZZALLO E STRACCIA LE NUOVE NORME APPROVATE DAL GOVERNO MELONI: SECONDO I GIUDICI LA NUOVA PROCEDURA DI TRATTENIMENTO E LA “CAUZIONE” DA 5MILA EURO SONO ILLEGITTIMI – E INTANTO ANCHE I GARANTI DEI DETENUTI ATTACCANO: “L’APPROCCIO EMERGENZIALE APPARE IMMOTIVATO. NO A NUOVI CPR”

1. GIUDICI LIBERANO MIGRANTE,"MISURE GOVERNO ILLEGITTIME"

(ANSA) - Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo in più parti". La notizia è anticipata dal sito di Repubblica. In particolare, sottolineano fonti legali, "i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro".

2. I GARANTI DEI DETENUTI: «NO AI NUOVI CENTRI CHIEDERE 5MILA EURO È DISCRIMINATORIO»

La Conferenza dei garanti territoriali – di regioni, province e comuni – delle persone private della libertà, hanno espresso venti osservazioni e richieste sul tema dei migranti e fatto proprie le osservazioni del garante nazionale delle persone detenute e quelle della garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza sulla necessità di rispettare il principio di presunzione di minore età per i migranti.

L’approccio emergenziale utilizzato dal governo sui migranti «appare immotivato, non potendosi qualificare né l’immigrazione tramite le rotte marittime e quella dei Balcani né la delinquenza minorile quali fatti nuovi, inaspettati o imprevisti nella quantità e nella qualità», è quanto affermano in un ordine del giorno.

Per i garanti […], l’enfasi sui rimpatri appare di fatto immotivata, il sistema dei rimpatri è inefficace, e la richiesta di una garanzia pari a poco meno di 5.000 euro per non essere trattenuti […] «introduce una discriminazione fattuale di tipo censuario tra i migranti». «Il piano di apertura di ulteriori Cpr […] rischia di rendere la detenzione amministrativa un fenomeno di dimensioni sempre più rilevanti».

