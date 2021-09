GROSSO SCAZZO EURO-AMERICANO - LA MOSSA DELL'UE CONTRO BIDEN: LA VON DER LEYEN MINACCIA DI NON PARTECIPARE O DI CHIEDERE IL RINVIO AL VERTICE SUL COMMERCIO E LA TECNOLOGIA A PITTSBURGH SE PRIMA GLI STATI UNITI NON DARANNO SPIEGAZIONI SUI SOTTOMARINI DEL CASO AUKUS - MICHEL: “TRA ALLEATI SERVE CHIAREZZA”. LE RELAZIONI NON SONO IN DISCUSSIONE, MA PER BRUXELLES “QUALCOSA SI È ROTTO”: È IL SECONDO SCHIAFFO DOPO IL RITIRO DALL'AFGHANISTAN...