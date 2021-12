“DRAGHI PUÒ SERVIRE MEGLIO IL PAESE DA CAPO DELLO STATO” - L’EX DIRETTORE DELL’ECONOMIST, BILL EMMOTT, SPINGE “MARIOPIO” VERSO IL QUIRINALE DALLE COLONNE DEL "FINANCIAL TIMES": “IN UN MONDO PERFETTO, DOVREBBE RIMANERE PREMIER PER TUTTI I CINQUE ANNI DEL PNRR. MA SE IL RISULTATO PERFETTO È IRRAGGIUNGIBILE, È GIUSTO OPTARE PER LA MIGLIORE SOLUZIONE IMPERFETTA: VALE A DIRE CHE SIA ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, E DA LI' PER I PROSSIMI SETTE ANNI SOVRINTENDA ALLE QUESTIONI COME CAPO DELLO STATO"

(AGI) - Mario Draghi al Quirinale ottiene il viatico del Financial Times, secondo cui il premier "puo' servire meglio il Paese" da capo dello Stato.

E cosi' l'autorevole quotidiano finanziaria argomentazione l'asserzione: "Da ottimo economista, Mario Draghi conosce la teoria del' seconda best', della seconda migliore opzione.

In un mondo perfetto, dovrebbe rimanere premier per tutti i cinque anni del piano nazionale di ripresa e resilienza degli investimenti pubblici e delle riforme, il Pnrr finanziato essenzialmente dall'UE che ha messo in carica da quando e' entrato in carica a febbraio".

"Ma se il risultato perfetto e' irraggiungibile, e' giusto optare per la migliore soluzione imperfetta: vale a dire che Draghi sia eletto presidente della Repubblica dal Parlamento a fine gennaio, e da li' per i prossimi sette anni sovrintenda alle questioni come capo dello Stato".

