LA “DUCETTA” PROVA A FARE LA POMPIERA – LA MELONI STRIGLIA I SUOI E DÀ UNA CONSEGNA PRECISA: NON ALIMENTARE POLEMICHE NELLA MAGGIORANZA E, SOPRATTUTTO, NON FARE ECO ALLE USCITE DI SALVINI, IN ANSIA DA PRESTAZIONE PER LE REGIONALI IN LOMBARDIA DOVE SI GIOCA LE CHIAPPE – “IO SONO GIORGIA” È MOLTO IRRITATA PER LE RECENTI SPARATE DEI LEGHISTI RIVENDICATE CON ORGOGLIO DAL “CAPITONE” CHE…

Estratto dell'articolo di Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

La consegna che lei ha dato al suo cerchio magico è semplice: non alimentare polemiche nella maggioranza, non fare eco alle sparate della Lega soprattutto di Matteo Salvini, in ansia da prestazione per le imminenti regionali in Lombardia dove si gioca il suo futuro politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è molto irritata per le uscite recenti dei leghisti al governo: sparate che hanno guidato il dibattito politico mentre lei faceva sforzi "enormi" su giustizia, politica estera e autonomia energetica.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI MEME BY GNENTOLOGO

Tutti temi passati in secondo piano prima per l'uscita improvvisa del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli sul ddl autonomia "che andrà in Consiglio dei ministri subito", poi per le frasi del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sugli stipendi da aumentare agli insegnanti del Nord, e infine per la valanga di emendamenti al ddl sbarchi arrivati alla Camera.

salvini meloni

Tutte uscite rivendicate con orgoglio da Salvini, che sui social ha rilanciato un post dal titolo emblematico: "Salvini e la Lega si riprendono la scena", riprendendo un articolo di Libero sull'ultimo sondaggio di Pagnoncelli che dà il partito di via Bellerio in leggera risalita. La strategia del leader della Lega è chiara, anche perché tutti sanno che alle prossime regionali in Lombardia si gioca un pezzo del suo futuro politico.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Se andrà male anche nel suo feudo davvero si aprirà la fronda nei suoi confronti e alcuni fanno notare come in realtà quest'ultima sia già iniziata: la lista del presidente Fontana è considerata molto più forte rispetto a quella della Lega, a esempio.

matteo salvini alla camera durante il discorso di giorgia meloni GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI BY CARLI matteo salvini giorgia meloni

[…]