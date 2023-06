“ESERCITÒ UNA GRANDE INFLUENZA NELLA VITA DEL PAESE” – ANCHE IL GRANDE NEMICO (POLITICO) DI SILVIO BERLUSCONI, ROMANO PRODI, PIANGE LA SCOMPARSA DEL CAV: “LA NOSTRA RIVALITÀ NON È MAI TRASCESA IN SENTIMENTI DI INIMICIZIA SUL PIANO PERSONALE” – RENZI E CALENDA TRA I PRIMI A TWITTARE, POI ARRIVANO LETTA E ANCHE SCHLEIN: “TUTTO CI HA DIVISI E CI DIVIDE DALLA SUA VISIONE POLITICA, RESTA PERÒ IL RISPETTO CHE SI DEVE A UN PROTAGONISTA DELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE” - SALVINI ANNULLA TUTTI GLI APPUNTAMENTI: "SILVIO UN GRANDE UOMO E UN GRANDE ITALIANO"

Berlusconi: Calenda, ha lottato con coraggio fino alla fine

SCAMBIO DELLA CAMPANELLA BERLUSCONI PRODI

(ANSA) - "Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace". Così Carlo Calenda, leader di Azione, commenta la morte di Silvio Berlusconi.

Renzi, amato e odiato ma Berlusconi ha fatto la storia d'Italia

(ANSA) - "Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi sui social. "In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri - aggiunge l'ex premier -. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve".

SILVIO BERLUSCONI E GUIDO CROSETTO

Berlusconi: Crosetto, 'si chiude un'era'

(ANSA) - "Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un'epoca, si chiude un'era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio". Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla morte di Silvio Berlusconi.

Berlusconi: Prodi,esercitò grande influenza nella vita del Paese

(ANSA) - "Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini". Lo dice Romano Prodi. "Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perchè confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze", conclude il fondatore dell'Ulivo.

SILVIO BERLUSCONI ENRICO LETTA

Berlusconi: Letta,nella sua scomparsa tutti si sentono coinvolti

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia". Lo scrive su Twitter l'ex segretario del Pd Enrico Letta.

Berlusconi: Schlein, con lui si chiude un'epoca

(ANSA) - "Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico". Ad affermarlo in una nota è la Segretaria del PD, Elly Schlein.

Conte, a Berlusconi non mancarono mai coraggio e passione

LA VISITA DI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI A SILVIO BERLUSCONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

(ANSA) - "Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "In questo momento di profondo dolore - aggiunge l'ex premier - tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle".

MATTEO SALVINI SILVIO BERLUSCONI - MEME BY ANDREA FEDERICO CECCHIN

Berlusconi: Salvini annulla appuntamenti, 'grande italiano'

(ANSA) - Matteo Salvini ha annullato gli appuntamenti pubblici di oggi dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Lo comunica il ministero dei Trasporti. Il vicepremier e ministro, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per il leader di Forza Italia definendolo "un grande uomo e un grande italiano".

MATTEO SALVINI ALL OSPEDALE SAN RAFFAELE DOPO LA VISITA A SILVIO BERLUSCONI LETTA E BERLU