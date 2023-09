“I FINANZIAMENTI DELLE ONG DA PARTE DELLA GERMANIA SONO UN ATTO OSTILE" – DOPO LA LETTERA DI MELONI A SCHOLZ, SALVINI CI METTE IL CARICO CONTRO BERLINO – ORBAN, CHE VA A BRACCETTO CON LA MELONI: "IL PATTO SULLA MIGRAZIONE DI BRUXELLES È FALLITO”. COSA NE PENSA LA SORA GIORGIA? SI SCHIERA CON IL PREMIER UNGHERESE O CON LA COMMISSIONE UE? BRUXELLES STA ESAMINANDO LA MISURA PRESA DALL'ITALIA IN MERITO AL PAGAMENTO DI UNA CAUZIONE DI CIRCA 5MILA EURO PER EVITARE LA DETENZIONE IN UN CPR...

Estratto da repubblica.it

giorgia meloni

La Commissione Ue sta esaminando la misura presa dall'Italia in merito al pagamento di una cauzione di circa 5mila euro per evitare la detenzione in un Cpr ed è "in contatto con le autorità nazionali per capire di più" sulla norma messa a punto. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anita Hipper sottolineando come "le alternative alla detenzione devono comunque rispettare" il principio "di proporzionalità. E' importante avere le giuste salvaguardie" e, per questo la somma della cauzione "andrebbe decisa sulla base di una valutazione individuale" della persona chiamata a pagarla.

meloni salvini

(...)

“Fallito il patto sui migranti”

"Il Patto sulla migrazione di Bruxelles è fallito. Al confine meridionale dell'Ungheria, la violenza è in aumento poiché i migranti illegali sparano di notte con armi automatiche. Finora l'Ungheria ha impedito 128.000 attraversamenti illegali delle frontiere, con 168 attacchi gravi contro le pattuglie di frontiera". Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, citato su X dal direttore politico e braccio destro, Balasz Orban, in un intervento all'Assemblea magiara.

GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ

Atto ostile della Germania

I finanziamenti delle Ong da parte della Germania sono "un atto ostile", "conto che il governo tedesco smetta di finanziare chi partecipa a a un flusso inaccettabile di immigrati irregolari nel nostro Paese". E' la secca richiesta avanzata dal vice presidente dl Consiglio, Matteo Salvini. "Barchini e barconi non sono il futuro - aggiunge il ministro dei Trasporti - sono un rischio di morte per migliaia di persone, visto che ormai sono dei pezzi di ferro messi in mare senza nessun rispetto per la vita umana e se la Germania ci tiene accolga chi scappa veramente dalla guerra, non finanzi associazioni private che violano le normative e i confini italiani".

meloni orban

meme giorgia meloni matteo salvini GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ meloni orban matteo salvini e giorgia meloni