Estratto da “Posta e risposta – la Repubblica”

francesco merlo

Caro Merlo, non capisco dove porterà l’interventismo di Marina e Pier Silvio. Il loro appetito politico potrebbe frenare la crescita di Forza Italia a cui i sondaggi attribuiscono la crescente capacità di attrarre il vasto mondo dei moderati. Se io fossi Tajani starei anche attento a mettermi in casa Calenda e a riprendermi Carfagna, Gelmini e Brunetta.

Lorella Stefanelli — Lecce

Risposta di Francesco Merlo

Lei ha ragione, il disagio dell’abbondanza sta provocando una febbre di crescita sorprendente e pericolosa per Forza Italia. Sino a qualche mese fa, a molti, e anche a me, pareva che fosse il morto a tenerla viva. Invece qui sta succedendo il contrario.

antonio tajani

Liberatasi di Berlusconi, dei suoi tanti eccessi, del suo conflitto di interessi, della sua personale amicizia con Putin, e anche dell’odio che lui suscitava e dunque dell’irriducibile ostilità di una metà degli italiani, Forza Italia di Tajani, che è la sola rappresentante del Partito popolare europeo, sta incarnando la nostalgia che ingombra e illustra il Paese.

Non c’è bisogno dei sondaggi, degradati ormai a quotidiani oroscopi della democrazia, per capire che è rassicurante e affidabile per l’Italia moderata proprio perché è “moscia” e che dunque Marina e Pier Silvio non dovrebbero mai superare la “modica quantità” di neoberlusconismo.

pier silvio marina berlusconi

Non so se davvero Forza Italia possa farcela a diventare il “terzo polo” o addirittura, come si dice, la nuova Dc. È vero che nessun altro partito rianima così tanto le ombre del passato che molti italiani spaventati stanno inseguendo: il centro moderato, non solo nella versione centro-destra, e poi lo stile morbido e solenne della Dc, la forza calma dei cattolici laici e dei liberali cattolici, una classe dirigente rigorosa com’erano i repubblicani di La Malfa e Spadolini. Tajani, che non è certo una leadership di carattere e di coraggio, sembra però l’antidoto ai gradassi, ai piacioni e ai Brancaleone. […]

