“FRAGRANZA” DI REATO – “STRISCIA LA NOTIZIA” SVELENA SULLA VERSIONE "BALLERINA" DI PIERO FASSINO IN MERITO AL PROFUMO-GATE: “QUALCHE MALFIDENTE METTE IN DUBBIO LA SUA VERSIONE. IL MALIZIOSO DELATORE FA NOTARE CHE IN AEROPORTO I ‘REGALI’ SOLITAMENTE SI COMPRANO PRIMA DEL VIAGGIO DI RITORNO E NON ALL'ANDATA. CHE IL PROFUMO PER DONNA FOSSE IN REALTÀ DESTINATO A QUALCUN'ALTRA CHE LO ATTENDEVA A STRASBURGO? E SEMPRE QUESTO INGEGNOSO MALPENSANTE SI DOMANDA, MA NON È CHE PIERO FASSINO SI È IMPROVVISATO TACCHEGGIATORE PER SFUGGIRE AI CONTROLLI DELLA CARTA DI CREDITO DA PARTE DELLA MOGLIE?” - VIDEO

PIERO FASSINO E IL PROFUMO CHANEL - MEME BY EMILIANO CARLI

VIDEO: IL SERVIZIO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” SU PIERO FASSINO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/piero-fassino-e-il-tentato-furto-di-un-profumo_623784/

Trascrizione del servizio di “Striscia la notizia” su Piero Fassino

Edizione specialissima di Spetteguless. Su tutti i giornali non si parla che di Piero Fassino e della sua denuncia per il tentato furto di un profumo. Fassino che magra figura: rubare un profumo quando si è pagati profumatamente! Ma ecco in esclusiva il video in cui Fassino viene beccato in fragranza di reato. [...]

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 2

Ma leggiamo la ricostruzione dei fatti: Fassino era in attesa di un aereo per Strasburgo. Dopo aver superato i controlli si è fermato al Duty free dove ha preso un profumo da donna. In quel momento, secondo la ricostruzione fornita al Fatto dallo stesso parlamentare dem, sarebbe squillato il cellulare. Avendo il trolley in mano, il cellulare nell'altra e non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato alla confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse.

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO

Il deputato del PD ha poi precisato, il profumo? Volevo comprarlo per mia moglie. Ma qualche malfidente mette in dubbio la versione di Fassino, chi sarà mai? Gad Lerner? Matteo Renzi?

Il malizioso delatore fa notare che in aeroporto i “regali” solitamente si comprano il Duty free prima del viaggio di ritorno e non all'andata. Che il profumo per donna fosse in realtà destinato a qualcun'altra che lo attendeva a Strasburgo? E sempre questo ingegnoso malpensante si domanda, ma non è che Piero Fassino si è improvvisato taccheggiatore per sfuggire ai controlli della carta di credito da parte della moglie?

IL PROFUMO DEL MOSTRO SELVATICO - MEME BY EMILIANO CARLI

Siamo nel campo delle più fantasiose supposizioni, sia chiaro, ma di certo per qualcuno la ricostruzione di Fassino è un po’, come dire, ballerina.

j'odore meme su piero fassino by rolli il giornalone la stampa meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 2 IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO MEME SU PIERO FASSINO BECCATO CON UN PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE piero fassino CHANEL CHANCE, IL PROFUMO CHE PIERO FASSINO SI E' MESSO IN TASCA A FIUMICINO meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 3 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 1 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 4 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 6 PIERO FASSINO MEME meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 3

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino profumo di danno meme by carli il giornalone la stampa meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 1