“Il naso è senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando mi sono candidata è diventato due cose insieme: prima un simbolo. E subito dopo un bersaglio. Io finanziata da Soros? Magari. La verità è più semplice. Si è attivato un vero e proprio esercito di odiatori che parte dal mio naso e dal mio cognome per esprimere ignobili sentimenti antisemiti.

Gli stereotipi sono quasi sempre ingannevoli. Per quanto sia orgogliosissima del lato ebraico della mia famiglia paterna, io non sono ebrea, perché come sapete la trasmissione avviene per linea matrilineare.

Ma la cosa più folle è il dibattito sul mio naso. Perché non è un “naso ebreo Schlein” che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella rete. È un naso tipicamente etrusco. Io proveniente da famiglia ricca ebraica? Macché! Mio nonno si è spaccato la schiena per dare un futuro migliore ai suoi figli ma è morto presto. La mia ricchezza è un’altra fake news di provenienza antisemita. La mia è una normalissima famiglia borghese”

“Sta crescendo l’onda. Percorro cinque regioni in due giorni, giro da anni, 20mila persone si sono iscritte alla mia pagina. Il Pd ha 60mila iscritti. Se questi primi 20mila sostenitori registrati votano, e crescono, cambiano i rapporti di forza delle vecchie correnti. La nostra è una campagna di respiro. I conservatori oggi hanno una visione comune.

Subiamo l’internazionalismo dei nazionalisti. È un paradosso. Però Le Pen, Farage, Trump, Salvini, Meloni e Bolsonaro parlano la stessa lingua. Noi progressisti non stiamo facendo abbastanza. Ad esempio: il congedo paritario per tre mesi in Spagna, pienamente retribuito, per entrambi i genitori. Una riforma del lavoro contro la precarietà. Chi ne parla in Italia?

Era giusto combattere il Jobs Act. Renzi ha liberalizzato i contratti a termine. E finiti gli incentivi, malgrado il blocco dei licenziamenti della pandemia. si sono continuati a perdere posti di lavoro. Giovani donne e Sud hanno ereditato i contratti più precari. Voglio mettere un limite ai contratti a termine. Favorire le assunzioni a tempo indeterminato.

Le altre ricette sono fallite. C’è una regola non scritta: se entri precario nel mondo del lavoro resti precario. Ed ecco perché gli italiani emigrano. Questa destra è così ossessionata dall’immigrazione che non vede l’emigrazione. Un’intera generazione cerca certezze perdute. Dobbiamo uscire da una visione ombelicale. Anche nei confini nazionali dobbiamo portare giustizia fiscale, emergenza climatica e contesto alle disuguaglianze. E soprattutto: nuove tutele del lavoro digitale.

Sulle alleanze, penso non debbano arrivare dall’alto ma nascere dal basso, sui territori. L’opposizione dovrebbe essere più efficace. La prima bandiera della mia segreteria quale sarà il salario minimo. Fra l’altro tutte le opposizioni sono d’accordo.

Il punto debole della destra è un’analisi vecchia: non parlano di precariato e non vedono il lavoro povero. Sull’autonomia differenziata, la proposta di Giorgetti è inemendabile. Su questo divergo da Bonaccini? Bisogna capire qual è la sua idea. Però non si può dividere il Paese. Ed è quello che la Lega vuole. Una parola d’ordine nuova è combattere la povertà energetica. Si possono fare molte chiacchiere, ma ci sono italiani che non riescono a pagarsi il riscaldamento. Sono in cima ai miei pensieri”.

