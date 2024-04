23 apr 2024 11:36

“IO SONO UN ANTIFASCISTA” – MARCO LIORNI NON CI STA A PASSARE PER UN FASCIO MELONIANO QUALUNQUE E CHIARISCE LO SCIVOLONE SULL’ORO ALLA PATRIA, DEFINITO A “L’EREDITÀ” UN’INIZIATIVA “PATRIOTTICA”: “STAVO RACCONTANDO, CON L’OTTICA DI QUEI TEMPI, LE EMOZIONI CHE SI VIVEVANO IN QUEI GIORNI. C’ERA UNA DOMANDA CHE SI RIFERIVA ALLA GIORNATA DELLA FEDE DEL 1935, E MI DAVA DELLE EMOZIONI, PERCHÉ IN FAMIGLIA SE N’È PARLATO, MIO PADRE È NATO IN QUEI GIORNI E PER MIA NONNA È STATA UNA GIORNATA DI GRANDE SOFFERENZA…”