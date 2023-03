16 mar 2023 20:05

“LEGGE TRAMVIA, 2MILA EURO, SOLO TOMBINI 500” – BEPPE GRILLO SI DIVERTE A PRENDERE IN GIRO I MAGISTRATI DI MILANO, CHE HANNO CHIUSO LE INDAGINI NEI SUOI CONFRONTI PER LE “CONSULENZE” ALLA MOBY DI ONORATO: NELLA FOTO PROFILO DI WHATSAPP HA PUBBLICATO UN’IMMAGINE CON DUE UOMINI CON IL CASCO, E UNO SCATOLONE CON LE TARIFFE PER IL “TRAFFICO DI INFLUENZE” – MA L’ELEVATO RISCHIA GROSSO: LA PROCURA HA TUTTA L’INTENZIONE DI FARGLI PASSARE LA VOGLIA DI RIDERE…