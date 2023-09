“MARTA FASCINA E’ INCONSOLABILE. MA BASTA CON LE LACRIME, ORA DEVE TORNARE IN PARLAMENTO” – IL PIZZINO ALLA QUASI MOGLIE (E QUASI VEDOVA) DEL CAV DA PARTE DI PAOLO BERLUSCONI - A POCO PIÙ DI TRE MESI DALLA SCOMPARSA DELL’EX PREMIER, È IL FRATELLO A DARE LA SCOSSA A TUTTO IL MONDO BERLUSCONIANO CHE NON HA ANCORA ELABORATO IL LUTTO PER LA SCOMPARSA DI SILVIO - A MONZA INTANTO E' STATA PRESENTATA UFFICIALMENTE LA CANDIDATURA DI ADRIANO GALLIANI ALLE SUPPLETIVE...

Fabio Rubini per “Libero quotidiano”

PAOLO E SILVIO BERLUSCONI

«Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta (Fascina, ndr), che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo».

A poco più di tre mesi dalla scomparsa dell’ex premier, è il fratello Paolo Berlusconi a pronunciare queste parole per dare la scossa a tutto il mondo berlusconiano che non ha ancora elaborato il lutto per la scomparsa di Silvio. Soprattutto «l’inconsolabile» Fascina, completamente sparita dalla vita pubblica. Ora però è il momento reagire, come avrebbe fatto il Cav, sempre sorridente e pronto a raccontare una barzelletta delle sue.

marta fascina

L’esternazione di Paolo Berlusconi è giunta nel giorno in cui a Roma veniva lanciato il “Berlusconi day” e a Monza veniva presentata ufficialmente la candidatura di Adriano Galliani («un pezzo di Silvio») alle suppletive del collegio nel quale era stato eletto il Cav.

(...) Il 29 a Milano, invece, il governatore Attilio Fontana gli intitolerà il Belvedere di Palazzo Lombardia. Un gesto che, ha spiegato Paolo Berlusconi «è finalmente un atto di riconoscenza che Milano tributa a chi ha creato un’urbanistica diversa, a chi ha preso il Milan e l’ha portato sul tetto del mondo, a chi ha creato una televisione portando sviluppo nel Paese, a chi ha creato un partito che ha cambiato le sorti dell’Italia».

MARINA BERLUSCONI FASCINA LE LACRIME DI MARTA FASCINA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA L'EREDITA DI BERLUSCONI - MEME BY EMILIANO CARLI MARTA FASCINA, LA BARBIE DI ARCORE - MEME BY GIAN BOY MANETTI meme marta fascina by osho marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi