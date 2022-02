“MATTARELLA È STATO CARINO” - MATTEO SALVINI È STATO AL QUIRINALE PER UN COLLOQUIO DI MEZZ’ORA CON “SUPERSERGIO”. DI COSA HANNO PARLATO? “DI TANTE COSE, DELLA CRISI UCRAINA, DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E DELL’INFLAZIONE” - IL CAPO DELLO STATO AVRÀ STRIGLIATO IL “CAPITONE” CHE NON PERDE OCCASIONE DI STRAPPARE CON IL GOVERNO DI CUI FA PARTE? OPPURE GLI HA CONSIGLIATO DI SMETTERLA CON IL PUTINISMO?

Responsabili, ma battaglieri. In mezz' ora di colloquio al Quirinale Matteo Salvini ha garantito a Sergio Mattarella il sostegno al governo di Mario Draghi. Allo stesso tempo, però, la Lega non è più disposta a cedere su alcuni temi e battaglie identitarie. Risultato positivo al Covid nel giorno del giuramento del presidente della Repubblica, Salvini non aveva potuto presenziare alla cerimonia di insediamento di Mattarella.

«Ero in debito. Mattarella è stato carino: mi ha chiamato, poi mi ha richiamato per sapere come stavo, abbiamo fissato questo appuntamento, è stato utile», ha spiegato il leghista ai cronisti. «Abbiamo parlato di tante cose, della crisi Ucraina, della situazione economica, dell'inflazione, del costo energia, dell'autonomia». Nessuna bacchettata dal Quirinale, assicurano fonti leghiste.

«Abbiamo parlato anche dello stato di emergenza. All'interno del governo e dei gruppi parlamentari c'è discussione sulla gradualità del superamento delle restrizioni- sottolinea Salvini- noi speriamo che si possa tornare alla normalità il prima possibile». Il capo dello Stato avrebbe suggerito di confrontarsi di più in modo da evitare che possano sorgere malintesi sui provvedimenti più delicati sul tavolo. Salvini vuole accreditarsi come figura responsabile e concreta, inaugurando il nuovo corso post Quirinale, rappresentando così un centrodestra di governo. «Il centrodestra del fare».

Sempre in questo senso fioccano gli incontri del segretario leghista. Ieri ha visto alcuni rappresentanti dei balneari, con l'obiettivo di migliorare il testo approvato dal Consiglio dei ministri per tutelare il lavoro, gli investimenti e i sacrifici di migliaia di famiglie italiane. Oggi vedrà i sindacati delle telecomunicazioni per fare il punto della situazione sul dossier Tim.

Nel pomeriggio, poi, il dossier autonomia: incontrerà a Roma i governatori Attilio Fontana e Luca Zaia e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. Mentre il segretario della Lega era al Quirinale, Silvio Berlusconi riuniva ad Arcore i vertici di Forza Italia. «Manca un leader in Europa, è questo il problema. Qualcuno che possa parlare con una voce autorevole, con esperienza. Ci fosse stata ancora Angela Merkel o Silvio Berlusconi...».

Parlando di sé in terza persona, il Cavaliere spiegava ai suoi ospiti di non aver chiamato l'amico Vladimir Putin. Il contatto diretto col presidente russo, ragionava con ministri e capigruppo azzurri, avverrà se e quando una eventuale telefonata potrebbe essere davvero utile. E non è questo il momento.

A Villa San Martino ci sono il coordinatore Antonio Tajani, le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, il ministro Renato Brunetta, la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, il presidente dei deputati Paolo Barelli. C'è anche Marta Fascina. La fidanzata che il Cavaliere non sposerà. A correre sul prato della villa anche i barboncini che erano la passione di Francesca Pascale.

Nelle immagini diffuse della riunione si vede il leader di Forza Italia seduto con in braccio Dudù mentre accarezza il suo pelo bianco. Accanto il capogruppo Barelli, anche lui con un barboncino sulle gambe. Berlusconi ha colto l'occasione per serrare i ranghi e concordare con Tajani, i capigruppo e i tre ministri, la linea comune da tenere in Parlamento e in Consiglio dei ministri: massima lealtà e confronto costruttivo col governo Draghi ma ogni provvedimento dell'esecutivo andrà valutato di volta in volta, senza accettare nulla a scatola chiusa, perché, come si legge nel comunicato del summit, essere leali «non impedirà a Fi di chiedere miglioramenti alle proposte del governo che sono sottoposte all'esame del Parlamento».

A fine giornata, Antonio Tajani si dice soddisfatto: «Abbiamo lavorato sui punti necessari a completare la nostra azione di governo. Nel 2023 saremo pronti per tornare alla guida del Paese».

