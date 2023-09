29 set 2023 12:13

“MI FA MALE NON STRINGERE LA TUA MANO. RESTO SEMPRE UN PASSO DIETRO DI TE” – MARTA FASCINA ROMPE IL SILENZIO IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DI SILVIO BERLUSCONI - IL POST STRAPPALACRIME DELLA "VEDOVA INCONSOLABILE" SUI SOCIAL: “SONO CERTA CHE, NEL REGNO DEI CIELI, TU STIA CONTINUANDO A GUARDARE IL MONDO CON QUEL 'SOLE IN TASCA' CHE TI HA SEMPRE ACCOMPAGNATO. HO LA CERTEZZA CHE LE NOSTRE MANI TORNERANNO A RICONGIUNGERSI E NOI TORNEREMO AD ESSERE NOSTRI PER L'ETERNITA'. BUON COMPLEANNO AMORE MIO, TI AMO ETERNAMENTE…”