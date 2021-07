MATTEO RENZI - NESSUNO LEGGE IL MIO LIBRO, MA TUTTI LEGGONO DAGOSPIA

1 - MATTEO RENZI - OSPITE DI BRUNO VESPA ALLA MASSERIA LI RENI A MANDURIA, PRESENTA IL SUO LIBRO “CONTROCORRENTE”,

BRUNO VESPA MATTEO RENZI MANDURIA

(…) Scrivo questo, dicendo: “Come mai la Consob non ha fatto niente?”, “Come mai la Consob non ha vigilato sulla mancanza di accantonamento?”. Dov’è la cosa strana, caro direttore? Che di questa cosa non ha parlato nessuno. Poi due giorni fa un sito di informazione, notoriamente a me non amico, che si chiama Dagospia, ha rilanciato questo tema, e ha detto: guarda guarda che cosa c’è…

GIUSEPPE CONTE PAOLO SAVONA

(…) Nessuno legge il mio libro, ma tutti leggono Dagospia! In Italia questa notizia la tira fuori solo Dagospia. Stava nel libro di un ex premier, attuale senatore, non la rilancia nessun organo di informazione, anche perché cane non mangia cane, tra organi di informazione c’è sempre un certo appeasement, diciamo così.

Paolo Savona

Dagospia ci va già duro e dice ehi, perché Renzi scrive questo e nessuno dice niente, il giorno dopo Dagospia, che leggon tutti, il capo della Consob dice al ministro dell’economia: Oh, se non avete fiducia in me ditemelo che vado via. Al di là del fatto che questa è una sgrammaticatura istituzionale, perché il capo della Consob non deve avere la fiducia del governo (è nominato dal governo, ratificato dai passaggi parlamentari, è un’autorità indipendente), in questa vicenda ci sono cinque cose che non tornano.

URBANO CAIRO E GIUSEPPE CONTE

A - A che titolo Savona dice a Franco se volete vado via?

B - Perché savona non spiega cosa ha fatto su Cairo?

C - Perché RCS non spiega perché ha ritenuto di manleavare Cairo ma di non accantonare per la Borsa

D - Come è possibile che nessuno dei grandi organi di informazione decida di non trattar equesto argomento, essendo argomento molto serio

MATTEO RENZI PRESENTA CONTROCORRENTE A MANDURIA

E - Ma è mai possibile che il capo della Consob legga questa solo su Dagospia, e che alla fine soltanto Dagospia sia la testata che ha il coraggio di affermare queste cose?

