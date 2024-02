“NON FARÒ PIÙ L’ERRORE DI ALLEARMI CON RENZI” – CALENDA RESPINGE L’IDEA DI UNA LISTA DI SCOPO PER LE ELEZIONI EUROPEE PROPOSTA DALLA LEADER DI +EUROPA EMMA BONINO – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD HA DETTO SI’ ALLA IPOTESI, MA CALENDA SEMBRA IRREMOVIBILE: MATTEUCCIO NON LO VUOLE PIU’ VEDERE MANCO IN CARTOLINA…

Estratti da open.online

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

«Ci è stato detto: “O la candidata del M5s o morte. Evidentemente non c’era la volontà di tenere assieme i riformisti». Il giorno dopo le elezioni regionali in Sardegna Carlo Calenda tiene il punto sulla strategia di Azione e del Terzo Polo nonostante i risultati non l’abbiano premiata. Eppure l’ex governatore Renato Soru nell’isola era sostenuto (tiepidamente) anche da Italia Viva.

Mentre Matteo Renzi ha detto sì alla lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa proposta dalla leader di +Europa Emma Bonino. Ma anche su questo il leader di Azione sembra irremovibile: «Noi ci presenteremo, ma io non farò più l’errore di allearmi con Renzi». Il dato di fatto però è che Soru non ha superato la soglia del 10%. Quella che serve per entrare in consiglio regionale. E quindi tutti i voti del Terzo Polo sono stati buttati.

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI TEMPTATION ISLAND - MEME BY EMILIANO CARLI