DAGOREPORT - IERI, TRA BIDEN E DRAGHI, PIÙ CHE UN INCONTRO, È STATO UNO SCONTRO! - WASHINGTON SI ASPETTAVA IL MARINE MARIO CON ELMETTO E BOMBARDA E SI È RITROVATA INVECE IL “RAPPRESENTANTE” DEL PENSIERO DI MACRON: “LA PACE NON SI FA UMILIANDO PUTIN” - BIDEN È STATO BEN ATTENTO A NON ACCENNARE UN'EVENTUALE NOMINA DI DRAGHI ALLA NATO - CAOS VUOLE, MENTRE ANDAVA IN SCENA L’INCONTRO/SCONTRO TRA BIDEN E DRAGHI, UN ALTRO COLLOQUIO NON HA FATTO PER NIENTE PIACERE ALLA CASA BIANCA, PROTAGONISTI XI JINPING E MACRON. CHE HANNO CONCORDATO "PER RIPRISTINARE LA PACE ATTRAVERSO I NEGOZIATI". UNA SVOLTA PER LA CINA, DOPO L'INIZIALE APPARENTE EQUIDISTANZA TRA PUTIN E ZELENSKY