“IL PATTO RISCHIA DI MINARE LA PACE" - I CINESI SI INCAZZANO CON USA, AUSTRALIA E REGNO UNITO, CHE HANNO LANCIATO UFFICIALMENTE LA PARTNERSHIP STRATEGICA “AUKUS”: SARANNO FORNITI SOTTOMARINI NUCLEARI A CANBERRA IN CHIAVE ANTI-CINA, PRE CREARE UNA SORTA DI NATO DEL PACIFICO (PRELUDIO A UN POSSIBILE SCONTRO PER TAIWAN) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, RINCARA LA DOSE: "GLI ANGLOSASSONI PREPARANO ANNI DI SCONTRI" (DETTO DA CHI HA INVASO L'UCRAINA...)

President Joe Biden says "the SSN AUKUS will not have nuclear weapons" it will meet Australia's defence needs and will bring the U.S., UK and Australia closer together.https://t.co/PAiZ4D1jU3 ? Sky 501/YouTube pic.twitter.com/4hxLTpappZ — Sky News (@SkyNews) March 13, 2023

SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI

1. MOSCA,CON AUKUS ANGLOSASSONI VERSO ANNI DI SCONTRI IN ASIA

(ANSA-AFP) - Mosca accusa gli "anglosassoni" di preparare "anni di scontri" in Asia lanciando la loro alleanza di sottomarini nucleari Aukus. "Il mondo anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come l'Aukus, facendo avanzare l'infrastruttura della Nato in Asia e scommettendo seriamente su anni di scontri", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un discorso a Mosca in cui ha commentato l'ampio programma sulla sicurezza annunciato ieri da Usa, Gb e Australia.

anthony albanese joe biden rishi sunak 2

2. SOTTOMARINI NUCLEARI, L’ACCORDO DI USA, AUSTRALIA E REGNO UNITO. MA LA CINA ACCUSA: «MENTALITÀ DA GUERRA FREDDA»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Australia hanno rivelato ieri i dettagli del piano per la creazione di una flotta di sottomarini a propulsione nucleare di nuova generazione. È il culmine di un anno e mezzo di negoziati, nell’ambito del patto di sicurezza «Aukus» (le iniziali dei tre Paesi). L’Australia riceverà tre sottomarini dagli Stati Uniti, con l’opzione di acquistarne altri due, ad un costo di 3 miliardi di dollari l’uno.

joe biden rishi sunak

[…] La Cina ha replicato duramente. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha affermato che il patto Aukus rischia di creare una corsa alle armi e di minare la pace e la stabilità nella regione. «Invitiamo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Australia ad abbandonare la mentalità da Guerra Fredda».

[…] La Cina resta il partner commerciale più importante dell’Australia e bisognerà vedere come Canberra potrà gestire i rapporti economici mentre nel frattempo rafforza i propri legami militari con gli Stati Uniti. Biden, da parte sua, sta cercando di fissare una telefonata con Xi Jinping, al fine di allentare le tensioni, ha detto Sullivan. Ma non c’è ancora una data precisa.

Il piano degli Usa per vendere all’Australia cinque sottomarini nucleari «solleva molte domande legate alla non proliferazione», occorre «trasparenza» ed è necessario «rispondere a tali domande», ha aggiunto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.

Anthony Albanese rishi sunak joe biden

2. I SOTTOMARINI DI USA, AUSTRALIA E REGNO UNITO LANCIANO AUKUS

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Ora Aukus è realtà, e non solo un annuncio. Per questo, Joe Biden, Rishi Sunak e Anthony Albanese si sono incontrati ieri a San Diego, in un vertice per avvertire il mondo che la guerra in Ucraina non è l’unico fronte aperto per la libertà e la democrazia. C’è anche l’Indo-Pacifico, con la Cina che minaccia l’indipendenza di Taiwan, in un’area dove vive metà della popolazione mondiale e passa il 40% del Pil globale.

Anthony Albanese rishi sunak joe biden 1

Due anni fa Usa, Uk e Australia avevano annunciato Aukus, la partnership strategica da qualcuno considerata il primo passo verso una sorta di Nato del Pacifico. Nello specifico, la fornitura di sottomarini nucleari a Canberra proprio in chiave anti-Cina, facendo infuriare Macron perché la Francia era stata scalzata insieme al suo contratto da 66 milioni con l’Australia.

L’intesa militare […] prevede che i tre Paesi espandano la loro capacità di produrre questi sommergibili, condividendo l’addestramento e - per la prima volta in 65 anni - la tecnologia nucleare Usa per la costruzione di una nuova generazione di sottomarini.

SERGHEY LAVROV

[…] L’annuncio arriva nel giorno in cui la Gran Bretagna pubblica la sua Integrated Review, libro bianco della Difesa, in cui salgono i toni. La Cina ora viene definita «una sfida che definirà un’epoca: Pechino e la Russia ci minacciano con un mondo segnato da pericoli, disordini e divisioni. Il loro riavvicinamento desta molta preoccupazione ».

«Non possiamo essere ciechi di fronte alla crescente aggressione della Cina nello stretto di Taiwan», ha aggiunto il ministro degli Esteri, James Cleverly. Sunak, che da pragmatico ancora esita a definire la Cina una minaccia, ieri ha annunciato 5,5 miliardi di euro in più per la Difesa, per arrivare al 2,5% del Pil […].

