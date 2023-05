11 mag 2023 11:18

“QUANDO SI MANEGGIA CON INCURIA IL DEEP STATE, I PREZZI SI PAGANO” – IL DIRETTORE DI “DOMANI”, EMILIANO FITTIPALDI, SCULACCIA IL GOVERNO PER PASTICCI SULLA NOMINA DEL NUOVO COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA: “MELONI E IL SUO SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO INVECE DI GESTIRE CON LA NECESSARIA RISERVATEZZA E RAPIDITÀ UN PASSAGGIO DELICATO PER UN CORPO DALL’ALTO PESO STRATEGICO (LA FINANZA HA IN MANO QUASI TUTTE LE INDAGINI GIUDIZIARIE SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) HANNO GESTITO LA PARTITA COME DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. ZAFARANA HA GARANTITO PER ANNI STABILITÀ E IN APPENA DUE SETTIMANE IL GOVERNO È RIUSCITO A…”