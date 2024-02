GIORGIA MELONI GIUSEPPE CONTE - ATREJU

SARDEGNA: CONTE, È UNA SCONFITTA PERSONALE DELLA MELONI

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Questo è il vento nuovo della Sardegna", che "spira dalla Sardegna verso il continente". Questo "significa che, se riusciamo a costruire un progetto serio e credibile, convincente per i cittadini, noi possiamo vincere ed essere competitivi" senza "cartelli elettorali". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a L'Aria che Tira. Per Conte questa "è una sconfitta personale" di Meloni". "Giorgia Meloni qua ci ha messo la faccia, Cagliari e la Sardegna è piena ancora di gigantografie di Meloni fiera e forte", ha spiegato.

CONTE, MELONI DEVE METTERE LA FACCIA SU SCONFITTA TRUZZU

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Paolo Truzzu, con la sua dichiarazione che si prende tutta la responsabilità della sconfitta, "é stato molto generoso nei confronti della presidente Giorgia Meloni perchè è lei che l'ha scelto. In realtà Giorgia Meloni ha riempito la campagna elettorale di gigantografie con la sua faccia: non so se ha dichiarato qualcosa ma non ci ha ancora messo la faccia, forse è il caso di mettercela personalmente perchè credo abbia gestito questa vicenda un po' con arroganza". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa di Alessandra Todde.

SARDEGNA:CONTE,PER SALVINI PANNI SPORCHI SI LAVANO IN CASA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "L'interpretazione migliore" delle parole del vicepremier Matteo Salvini è che "i panni sporchi ci sono ma si lavano in casa e non in conferenza stampa". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte commentando le parole di Salvini sul voto in Sardegna a L'Aria che tira.

CONTE, CITTADINI STANCHI DI PROMESSE NON MANTENUTE

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - "I cittadini, e i sardi lo hanno già dimostrato, credo che si siano un po' stancati di facili promesse da campagna elettorale che quando si va a governare vengono messe da parte e si fa il contrario: ecco queste cose si pagano". Lo ha detto Giuseppe Conte a Cagliari per festeggiare Alessandra Todde prima governatrice donna della Sardegna. "Ho visto le immagini della Meloni quando è arrivata ed è salita sul palco, assolutamente prestigiosissimo - ha aggiunto il leader M5s - non si è fermata un minuto a parlare coi cittadini sardi ed è ripartita".

