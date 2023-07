“RENZI HA CREATO UN DISASTRO" - MAURIZIO GASPARRI, SENATORE DI FORZA ITALIA E GIÀ MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL 2001 AL 2005, ATTACCA MATTEONZO DOPO LA LETTERA DI CDP, CHE CHIEDE 600 MILIONI AL GOVERNO PER NON FAR FALLIRE OPEN FIBER: “LA SOCIETÀ, VOLUTA E IMPOSTA DA RENZI ALL’ENEL, STA NAUFRAGANDO IN MANIERA VISTOSA. MA ERA FACILE PREVEDERE CHE UNA RETE BIS AVREBBE CAUSATO SOLTANTO SPRECHI” – “TRA UNA CONFERENZA E L'ALTRA INVECE DI PIETIRE QUALCHE SEGGIO ALLE EUROPEE PRESSO ALTRI DEVE RISPONDERE DAVANTI AL PAESE DI QUESTA SCELTA DISSENNATA"

(ANSA) - "La lettera dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti che in pratica chiedono ingenti risorse al governo per mandare avanti Open Fiber non merita nemmeno risposta. Questa società voluta e imposta da Renzi all'ENEL, che poi si è successivamente sfilata da questa impresa assurda, sta naufragando in maniera vistosa.

Ed era stato facile prevedere che inventare una rete bis avrebbe causato soltanto disastri e sprechi. Oggi la Cdp chiede per conto di Open Fiber soldi ma tutti sono stati zitti quando Open Fiber ha vinto delle gare facendo offerte a ribasso davvero incomprensibili. C'è bisogno di aprire un'inchiesta e una verifica in sede parlamentare sul disastro Open Fiber.

Invito il governo a non staccare assegni con fretta e superficialità perché si potrebbe assumere una grave corresponsabilità in colpe che l'attuale esecutivo non ha. Va chiamato a pagare politicamente e forse anche economicamente Matteo Renzi per questa vicenda e chi all'epoca lo ha assecondato. Si trattò di un'autentica follia che in molti prevedemmo avrebbe prodotto guasti.

Che puntualmente si stanno verificando. Con costi mostruosi, con investimenti non realizzati, con imprese lasciate a metà. Renzi tra una conferenza e l'altra invece di pietire qualche seggio alle europee presso altri visto che non raggiungerà il quorum deve rispondere davanti al Paese di questa scelta dissennata. E chiederemo di farlo in Parlamento.

Trasformerò queste considerazioni in un'interrogazione urgente all'esecutivo che deve denunciare le colpe dei predecessori e non assumersi responsabilità che non ha. Renzi ha creato un disastro e con lui anche i vertici di aziende controllate dallo Stato che ne hanno assecondato gli ordini. E loro dovranno pagare.

Niente soldi per un disastro. E la Cdp stia attenta perché gestisce un risparmio dei cittadini raccolto attraverso le poste. E se continuasse a buttare soldi dalla finestra farebbe parte dei colpevoli di questo clamoroso disastro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

