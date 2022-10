“L’ITALIA DEVE ESSERE AL CENTRO DEL PROGETTO EUROPEO” – MARIO DRAGHI SI CONGEDA DAI CRONISTI A BRUXELLES, E RIVENDICA IL RISULTATO DELL’ULTIMO CONSIGLIO EUROPEO A CUI HA PARTECIPATO DA PREMIER: “IL PIANO DEL GAS ACCOGLIE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE. GRAZIE A QUESTO ACCORDO PRESTO CI SARANNO BOLLETTE PIÙ BASSE. C'È UN ASPETTO CHE MI RENDE PARTICOLARMENTE ORGOGLIOSO. TUTTE QUESTE MISURE SONO INIZIATIVE DEL GOVERNO ITALIANO...."

DRAGHI, ITALIA DEVE ESSERE AL CENTRO DEL PROGETTO EUROPEO

MARIO DRAGHI OLAF SCHOLZ

(ANSA) - "Questa è la mia ultima conferenza stampa a Bruxelles, e la mia ultima da presidente del Consiglio. Voglio ringraziare tutti voi giornalisti, in particolare voi di base a Bruxelles. Raccontare quello che succede qui è difficile, può richiedere lunghe nottate ma è essenziale". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "L'Ue è fondamentale, l'Italia deve essere al centro del progetto europeo con la credibilità, l'autorevolezza, la determinazione che si addice a un grande Paese come il nostro", ha aggiunto.

DRAGHI, CON L'ACCORDO IN UE PRESTO BOLLETTE PIÙ BASSE

(ANSA) - "La decisione di questa notte ha portato ad un calo del prezzo del gas, dopo l'accordo le quotazioni hanno perso il 10% a dimostrazione che la componente speculativa è rilevante. Questo è il mondo in cui andava affrontata la crisi dall'inizio e si tradurrà presto in bollette più basse". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del Vertice Ue.

DRAGHI, RIDOTTO DEL 90% IMPATTO RINCARI SU FAMIGLIE POVERE

(ANSA) - "Gli effetti" dell'azione di governo "soprattutto sul piano dell'equità sono stati significativi" e "abbiamo dimezzato l'effetto dei rincari sui bilanci famigliari. Nel caso delle famiglie più povere l'impatto dell'inflazione è stato ridotto del 90%". Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del vertice Ue.

CHARLES MICHEL MARIO DRAGHI

DRAGHI, PIANO UE SUL GAS ACCOGLIE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

(ANSA) - "Abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi deve essere europea, dobbiamo preservare l'unità dei nostri Paesi, essenziale per imporre la massima pressione sulla Russia" Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Dobbiamo preservare il mercato unico, impedire il rischio di instabilità finanziaria. Una forte risposta europea è essenziale per l'Italia e anche per l'Europa", ha aggiunto il premier, ricordando come le conclusioni del Consiglio "mostrano che l'Ue è unita. Il pacchetto accoglie tutte le proposte dell'Italia".

URSULA VON DER LEYEN MARIO DRAGHI

DRAGHI, LE MISURE UE SUL GAS SONO QUELLE DEL NOSTRO GOVERNO

(ANSA) - "C'è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso. Tutte queste misure sono iniziative del governo italiano, voglio ringraziare il ministro Cingolani e il sottosegretario Amendola e tutti i diplomatici che hanno lavorato" al dossier. "E' la dimostrazione che l'Italia può tracciare un sentiero" in Europa. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue sull'energia.

mario draghi in conferenza stampa dopo il consiglio europeo 2 MARIO DRAGHI ALL ULTIMO CONSIGLIO EUROPEO DA PREMIER VIKTOR ORBAN MARIO DRAGHI OLAF SCHOLZ MARIO DRAGHI