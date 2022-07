25 lug 2022 15:08

“L’UNGHERIA NON VUOLE UNA MESCOLANZA DI RAZZE” - VIKTOR ORBAN TORNA A PARLARE DELLE MIGRAZIONI INCONTROLLATE COME MINACCIA PERMANENTE ALL’UE: “ORMAI I POPOLI DELL’EUROPA OCCIDENTALE SI MESCOLANO CON ALTRE RAZZE, NOI NO. ENTRO IL 2050, NON ESISTERANNO PIÙ NAZIONI, MA SOLO UNA POPOLAZIONE INCROCIATA. NOI, QUI, NEL BACINO DEI CARPAZI, LOTTIAMO CONTRO UN DESTINO SIMILE - SE NON AVREMO UNA SVOLTA DEMOGRAFICA, LA NOSTRA POPOLAZIONE SARÀ SOSTITUITA PRESTO DA STRANIERI”