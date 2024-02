27 feb 2024 13:28

“LA SARDEGNA? DINAMICHE LOCALI” – CI VUOLE UNA FACCIA DI “SPUGNA” COME QUELLA DI FAZZOLARI PER DIRE CHE IL CENTRODESTRA “CRESCE” ALLE REGIONALI IN SARDEGNA. NEL MATTINALE “ORE 11”, IDEATO DAL BRACCIO DESTRO (E TESO) DI GIORGIA MELONI, ARRIVATO IN RITARDO, SI SFIORA IL RIDICOLO, CON UNA MANIPOLAZIONE DELLA REALTÀ: “SE QUALCUNO SPERAVA IN UN SEGNALE CONTRO IL GOVERNO È RIMASTO DELUSO. IN TERMINI DI PARTITI IL CENTRODESTRA CRESCE NOTEVOLMENTE RISPETTO ALLE POLITICHE E IL CAMPO LARGO PERDE CONSENSO…”