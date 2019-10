“SE MI CHIAMANO FASCISTA NON MI OFFENDO” - DAVIDE GALANTINO, L’EX GRILLINO PASSATO CON FRATELLI D’ITALIA: “I FASCISTI SONO I CINQUE STELLE CHE ESPELLONO LA GENTE IN QUESTO MODO. SONO STRANI, DICIAMO CHE SONO FASCIOCOMUNISTI” - “SONO UNA PERSONA CHE TIENE AL PROPRIO PAESE. IO VENGO DA DESTRA E… – VIDEO: LA RISSA A MONTECITORIO

LA LITE FURIOSA IN TRANSATLANTICO DOPO IL TAGLIO AI PARLAMENTARI E L’ADDIO DI DAVIDE GALANTINO AL M5S - LA BARUFFA TRA ALCUNI DEPUTATI DI FRATELLI D’ITALIA E GRILLINI - EMANUELE FIANO E SERGIO BATTELLI CERCANO IN QUALCHE MODO DI RIPORTARE LA PACE…

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

davide galantino 3 giorgia meloni davide galantino

“Se mi dicono fascista? Non mi offendo, io vengo da destra ”. Lo dice a 'Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Davide Galantino, neo deputato di Fratelli d'Italia appena uscito dal M5S, nella puntata che andrà in onda domani, alle 13.30, su Rai Radio1. Lei si sente fascista? “Non sono un fascista, i fascisti sono i 5S che espellono la gente in questo modo. Sono dei fascisti strani, diciamo che sono fasciocomunisti”. Lei invece è si ritiene un fascista e basta? “Se mi chiama così che le devo dire...a me non offende. Sono una persona che tiene al proprio Paese, tiene alla propria patria”. Tenere al proprio Paese – fanno notare i conduttori – non vuol dire esser fascisti. “Questa parola, fascisti, ormai è sulla bocca di tutti. Ma è il metodo, come si comportano loro che è proprio da dittatori”. A suo avviso quando gli elettori 5S hanno votato Galantino, pensavano di votare una persona che alla domanda 'sei fascista' potesse rispondere 'non mi offendo'? “Io non mi offendo - ha detto a Rai Radio1 Galantino - perché mi dovrei offendere? Ormai non si dà neanche troppa importanza a questo termine”.

davide galantino davide galantino 2 davide galantino 1